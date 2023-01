Árbitro, pero mamá ante todo: el descargo de la jueza del Mundialito a la que todos señalaron

Pasaron algunos días. Un poco más relajada pero no olvidando nada, Gabriela Sánchez (25), la joven jueza del Mundialito de Trinidad conversó con T iempo de San Juan . Dolida por la situación y por el lugar que se le dio a tan solo un partido de fútbol, la nuevejulina dijo que nadie de la organización del evento se comunicó, que solo fueron críticas, y verse en los medios de comunicación: "La sociedad te pone en la mira, creen que es un chiste. No saben, no razonan. Mi hija (8) no quiso ir a jugar después de lo que pasó".

"La gente de Trinidad no se ha comunicado conmigo. y tampoco se van a comunicar, se han lavado las manos prácticamente. Y a pesar de cómo lo hice o no, estuve trabajando para ellos, y a mí todavía no me han pagado", confesó la jueza.

Sánchez fue apuntada por los papás del Sindicato Empleados de Comercio por 'cobrar a favor de la hija' que jugaba en 9 de Julio, el equipo rival de esa noche, y a partir de eso, la condena social no tuvo límites: "Mi familia está destruida, todo el tiempo era tratar de que mi hija no vea para que no se ponga mal. No quiso ir a la final de su equipo 'si vos no vas, yo no voy a ir tampoco, mamá', me dijo. Y tampoco sé si va a querer seguir jugando".

"Hasta los mismos papás puteaban a sus mismos hijos. Eso no es ni recreativo, si hacen eso. Los papás siempre van a ver la rivalidad por sobre la edad de 7 años de su hijo" "Hasta los mismos papás puteaban a sus mismos hijos. Eso no es ni recreativo, si hacen eso. Los papás siempre van a ver la rivalidad por sobre la edad de 7 años de su hijo"

Gabriela afirmó que la condena social que recibió esos días fue tremenda y que los tuvo mal como familia por tan solo 'un partido de fútbol': "Voy a buscar por otro lado para ir en contra de los papás del SEC que hablaron demasiado, diciéndome cosas que no sabían. También iré contra algunos medios de comunicación que usaron fotos mías y de mi hija. ¿Cómo hago yo para que ella no se vea en la tele?".

La jueza dejó por sentado que una de las cosas que cayó y que nadie filmó fue la 'señas obscenas que hizo uno de los profes de un club': "Un profe me hizo señas obscenas cuando me iba. Cuando me di vuelta se agarró sus partes intimas y hacía señas. No tengo el video y yo se lo que me hizo. Esas son cosas que pasan en la cancha, de calentura, pero no se debería hacer y tampoco lo expuse como debería", sentenció la jueza, dolida por el calvario social que le tocó pasar en un partido del Mundialito de Trinidad.