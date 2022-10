'Amenazas, aprietes e inseguridad en las canchas', lo que callan los jueces

" Para nosotros es fundamental la seguridad , y muchas veces por más que tengas efectivos, las canchas son inseguras y los policías son pocos para manejar la gente que va a una cancha. Los estadios de San Juan han crecido en infraestructura pero estamos lejos de profesionalizar , en darle seguridad no solo al árbitro si no a todos. Hay canchas que ni siquiera tienen el cierre perimetral y eso no te da seguridad de nada ", empezaron relatando los árbitros sanjuaninos.

Uno de los jueces sanjuaninos expresó el momento que le tocó atravesar en dos estadios fuera de la provincia. Uno fue un apriete y miedo en pleno viaje a la cancha y el otro fue una insinuación con un sobre lleno de dinero que venía de parte de unos dirigentes.

"Una vez tuve miedo, la pasé mal. Fue en Huracán de San Rafael. Estábamos llegando al estadio en nuestra movilidad particular, nos hicieron parar y se acercó la hinchada de Huracán. Nos abrieron las puertas de la camioneta que nos llevaba y nos dijeron que tenía que ganar Huracán sí o sí. Ese día tuve miedo de verdad". De la mano a esto, pero siendo diferente la situación y de lo que se trataba, contó: "Una vez en Córdoba jugaba Racing y Huracán de San Rafael por la tarde, y ese mismo día pero en la mañana habíamos salido a caminar por la zona con dos asistentes. En un momento se me acercó un hombre preguntando si yo me llamaba tal y que me quería entregar un sobre con plata, que venía de parte de unos dirigentes. Fue en pleno centro de Córdoba. Obviamente se lo rechacé y le expresé que se habían equivocado con nosotros, que esas cosas no hacíamos".

Por su parte, el otro juez del ente sanjuanino dijo que temor no le ha tocado sentir, pero si incertidumbre por saber si iba a poder salir de una cancha complicada: "He aprendido a afrontar los momentos de una manera u otra, pero miedo no. Tengo una personalidad fuerte y me tomo las cosas demasiado tranquilas y pensando que se van a a resolver. En cambio, si me tocaron situaciones em canchas difíciles en las que hay agresiones y los policías están afuera con armas de fuego y que no sabes cuando te vas a ir a tu casa".

Uno de ellos aseguró que la cancha más difícil de ir es a la de Árbol Verde: "Por la zona, la gente. Vas en tu auto y es seguro que te lo rompen, te roban. Es insegura y la gente que va a la cancha es gente dañina. Han sufrido agresiones de todo tipo, tanto nosotros los árbitros, los dirigentes, equipos y periodistas. Es conflictiva".

Una experiencia particular fue la que tuvo al señalar que cuando el partido finalizó estuvieron 15 minutos dentro del campo del barrio Cabot acorralados: "No podíamos salir, y no me sacó la policía, si no que fueron los jugadores de 4ta de Árbol Verde los que se pusieron de escudo para que nos agredan, cerró uno de los jueces".