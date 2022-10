Alerta en Alemania: una lesión pone en duda a una de sus figuras

Alemania iniciará su camino de reconstrucción mundialista dentro de 27 días cuando enfrente en el Mundial de Qatar a Japón el 23 de noviembre en el debut del Grupo E que también integran España y Costa Rica. Será un evento particular para uno de los países con más Copas del Mundo en su vitrinas tras haber sido eliminada por primera vez en su historia en fase de grupos en Rusia 2018. El camino para Hansi Flick, encargado de reemplazar a Joachim Low tras 15 años de gestión , no será sencillo a juzgar por la noticia que apareció en las últimas horas: Manuel Neuer se resintió de su lesión .

Sin embargo, el tema encendió las alarmas nuevamente en las últimas horas por la información que brindó el diario alemán Bild: “El guardameta nacional solo pudo entrenar diez minutos”. Neuer apareció en el campo de entrenamiento con el encargado de la rehabilitación y realizó ejercicios con pelota, pero el examen terminó rápido: “Luego jugó tres balones largos, balanceando su brazo izquierdo hacia atrás. Entonces, sorprendentemente se acabó”. El diario aclaró que se dirigió al sector de fisioterapia para recibir un masaje. Se especulaba con su reaparición este sábado contra Mainz, pero ahora el escenario cambió drásticamente.

Es cierto que el arco no debería ser una de las mayores preocupaciones del entrenador que, según fuentes extraoficiales ya que no hizo pública la lista preliminar, tiene como opciones a Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (Hoffenheim) y Bernd Leno (Fulham). Sin embargo, no se puede perder de vista que Neuer siempre ganó la batalla de la titularidad para estar en el equipo que fue tercero en Sudáfrica 2010, campeón en Brasil 2014 y que sufrió un revés histórico en Rusia 2018.

Fue el nombre que irrumpió en la escena para terminar con la transición entre Oliver Kahn y Jens Lehmann, que fueron nombres habituales en la lista del país desde 1994 en adelante. Sin embargo, Manuel se adueñó del arco durante las últimas tres Copas del Mundo marcando un hito para el país porque le ganó la batalla a todos sus competidores.

Neuer, que quedó séptimo en el premio Yashin de la gala de Balón de Oro justo detrás de su compatriota Trapp, recién podría reaparecer el próximo martes 1 de noviembre en el choque ante Inter de Italia por Champions League si su evolución es positiva. Luego de Mainz e Inter, el Bayern tendrá sólo tres compromisos más para que el arquero sume minutos: Hertha Berlin (5/11), Werder Bremen (8/11) y Schalke 04 (12/11).

Cabe destacar que en los últimos dos partidos de Alemania por la Nations League a fines de septiembre el titular fue ter Stegen aunque Neuer atajó la mayoría de las presentaciones de su país en este 2022.

Fuente: Infobae