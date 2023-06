Alejandro Garnacho habló y emocionó a todos: "No me hace falta..."

Alejandro Garnacho, que solo tiene 18 años, se mostró muy firme en sus ideas: “Yo no dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mí y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande y una oportunidad muy buena. No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina”.