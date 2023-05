Aimar volvió a convocar a Emiliano Quevedo, el pibe de la Bebida que juega en River

En principio Emiliano participará de los entrenamientos que, desde este mismo lunes, se llevarán a cabo en el predio que lleva el nombre de su máximo ídolo: Lionel Messi. No será la primera vez que pisa ese recinto, ya que la semana pasada también había sido citado por primera vez.

image.png El pibe de La Bebida que fichó River y ahora lo llamó Aimar: la noticia a su familia y la reacción de sus amigos

"La noticia fue muy linda, no me la esperaba para nada, me puso muy feliz. Estaba en la peluquería cuando me habló el profe de mi categoría, y cuando ya estaba volviendo a la pensión me lo dijo. No lo podía creer", le contaba hace unos días a Tiempo de San Juan.

En tan sólo un año y medio Emiliano Quevedo pasó de jugar en el equipo de Rivadavia, a las inferiores de River y ahora estar en la lista de los 26 jugadores convocados de Pablo Aimar para disputar el Sudamericano que se jugará entre noviembre y diciembre.