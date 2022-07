Agustín Callejas, el del gol agónico: de la confianza de Dillon a "estamos en mejoría"

image.png Foto: @floresjero.ph

El riojano hace varios años que se encuentra en la provincia y así como se formó en las inferiores de San Martín, es uno de los pilares del fondo del Víbora: "Fue un salto en lo profesional llegar a un club como Desamparados y eso se hace sentir. Cada vez que entras tenés que responder. Se siente la identidad y el apoyo de la gente de Desamparados".

El equipo Víbora está último en la tabla de posiciones con 18 puntos y si el torneo del Federal A finaliza hoy, el equipo sanjuanino representante en el Federal A, estaría perdiendo la categoría de la Zona A.

Sin título.jpg Las posiciones de la tabla lo tienen en el último lugar de la Zona A

"Estamos en crecimiento. Hace varios partidos que venimos sumando más allá de que no estamos ganando; el juego se nota y a eso la gente lo ve"

Si bien el técnico está poniendo en su lugar las piezas, demora y a Sportivo le cuesta el proceso, pero ante la llegada del 'Flaco', Callejas dijo que se sienten más seguros: "Nos tocó pasar por varios entrenadores y con Dillon es diferente porque conoce al club, la categoría, tiene experiencia y te da confianza. Su llegada nos benefició y esperemos que lleguen los tres puntos que tanto queremos".

image.png

Con respecto al tema de cómo se encuentra el vestuario en este momento, el riojano Callejas hizo referencia a que la unión es lo principal para poder sacarlo a flote: "Vamos en crecimiento. Hace varios partidos venimos sumando más allá que no ganemos. El juego se nota y la gente lo ve. El grupo está excelente y eso nos da fuerza y ganas para levantarnos".

"El gol nos sirvió para llevarnos algo en un partido que nos hubiésemos llevado los tres. Merecimos más. En algún momento van a caer los resultados y ya no tendremos que mirar más para abajo", aseguró el riojano que viste los colores del Puyutano.

image.png Foto: floresjero.ph

Por último, Agustín Callejas apuntó a la situación cada vez que le toca salir de casa y sobre el futuro corto de Desamparados que decidirá mucho: "Quedan muchas fechas y vamos partido partido. Lo estamos haciendo bien, somos optimistas y vemos que estamos en mejoría. Cada vez que estamos de local tenemos un plus que es la gente. Ya de visitante, hay veces que no te dejan pasar la mitad de la cancha. Ayer (domingo) siendo local hubo errores arbitrales donde no cobraron tres penales, y por esas cosas terminas perdiendo. Tenemos que hacernos fuerte y luchar con lo que venga".