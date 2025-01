Agustín Bugallo confirmó que no seguirá en Los Leones: los argumentos

Hace menos de una semana se conocía que el jugador oriundo de Barreal, Calingasta, Agustín Bugallo , formaría parte del plantel de Los Leones, el seleccionado nacional de hockey, para competir en la FIH Pro League y la Copa Panamericana. Con las competencias a la vuelta de la esquina, se conoció que el joven decidió dar un paso al costado y no formará parte del equipo, al menos por esta temporada.

Fue el mismo Bugallo quien, por medio de sus redes sociales, compartió un sentido posteo confirmando que no seguirá en Los Leones. “Quiero comunicarles que he tomado la decisión de no iniciar la pretemporada con Los Leones, por lo que pondré una pausa a nivel internacional después de 8 años”, escribió.