Aguirre, el héroe y goleador inesperado del Pueblo Viejo: "Era la última, el gol fue una locura"

"No hicimos un partido como queríamos, pero sabíamos que iba a ser chivo y sobre el final lo logramos. Fue un gol agónico y lo celebramos como tal. Eso nos sirvió para clasificar al Reducido y tener la posibilidad de jugar Copa Argentina el año que viene", afirmó Aguirre.

image.png

El central le dijo a Tiempo de San Juan que sin duda este gol entra en el podio de los mejores goles de su carrera: "Es un gol muy importante para mi en lo personal y para el club, que puedo valer para una clasificación".

Sin título.jpg

A un día de sacar el boleto al Reducido de la Primera Nacional, Augusto Aguirre tomó la posta y se animó a relatar su gol.

"Sabía que podía quedar alguna en el área. En ese momento no nos cobraron un full. Atacaron ellos y nosotros la pudimos recuperar con una combinación de Bontembo y Donato. Con Gordillo tiramos juntos una diagonal después de un centro y me quedó. Me acuerdo que trastabillé y me quedó mano a mano con el arquero, cuando definí me caí, pero me al levantarme me encontré de nuevo con la pelota. Me pareció una locura, era la ultima pelota del partido y tenía mucha gente cerca mío", aseguró sobre su gol el central verdinegro.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FExRiver1901%2Fstatus%2F1714089283844219296&partner=&hide_thread=false #PrimeraNacional

Zona A - Fecha 38: #Flandria 1-1 #SanMartin (San Juan)

Estadio Carlos V

GOL del #ExRiver Augusto Aguirre a los 90'+3 para darle el empate agónico al conjunto sanjuanino. pic.twitter.com/YQJQdNePk1 — Ex River (@ExRiver1901) October 17, 2023

"Cuando terminó el partido me hicieron saber lo importante que había sido. Fue tan eufórico que me gritaban todos ahí. Pude tener la tranquilidad de definir, porque tenía mucha gente detrás mío", le dijo a Tiempo.

image.png Foto: Prensa San Martín

Con este empate, San Martín se metió en el Reducido de la Primera Nacional, para pelear por uno de los ascensos a la máxima categoría del fútbol argentino. Además, de sacar el boleto a la Copa Argentina 2024.

Ahora tendrá un par de días de descanso y para preparar la primera final. Se viene Deportivo Maipú, en Mendoza.

PARTIDO POR ELIMINACIÓN

La primera fase del Reducido se jugará el 28 de octubre y San Martín tendrá que salir a buscar el partido en el Estadio Omar Higinio Sperdutti. Cómo esta instancia es a eliminación directa a un solo partido, en la cancha del mejor ubicado, el conjunto mendocino cuenta con ventaja deportiva. Es decir que el empate los depositará en la fase 2. A San Martín sólo le sirve ganar.

image.png

EL ÚLTIMO ANTECEDENTE CON DEPORTIVO MAIPÚ

La última vez que se vieron las caras repartieron puntos. Fue en un marcador 2-2 el 29 de mayo del 2022. En ese entonces anotó González y el sanjuanino Giménez.