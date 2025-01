¿Adiós a Nazareno Fúnez?: el goleador arrancó la pretemporada con Newells y se aleja de Concepción

Gustavo Velázquez fue uno de los que no se presentó debido a que se encuentra en Paraguay esperando que se resuelva su salida de NOB para convertirse en jugador de Cerro Porteño. En caso de no poder cerrarse la negociación con el Ciclón, que ronda el millón de dólares, la dirigencia leprosa analiza otras opciones para que emigre. El otro que no asistió al primer entrenamiento fue Lucas Besozzi que no sería tenido en cuenta y está buscando club para desligarse de la institución rojinegra.

En la lista de 37 jugadores se encuentran los diez que volvieron de sus respectivos préstamos y serán evaluados por Soso, incluido Nazareno Fúnez. Además, subió nuevamente a Primera Fabricio Tirado luego del gran torneo que tuvo en Reserva donde mostró credenciales de sobra para tener nuevamente una oportunidad en el primer equipo. La otra novedad tiene que ver con la citación de un defensor de la cantera: Agustín Melgarejo, lateral derecho categoría 2006, fue convocado para sumarse al plantel superior luego del buen desempeño que tuvo el año pasado en la 5ta división.

Nazareno Fúnez, en la lista de los que iniciaron la pretemporada en Newell's.

Arqueros: Ramiro Macagno, Lucas Hoyos, Josué Reinatti, Faustino Piotti, Williams Barlasina y Franco Herrera.

Defensores: Armando Méndez, Lucas Mihovilcevich, Tomás Jacob, Saúl Salcedo, Ángelo Martino, Brian Calderara, Facundo Mansilla, Martín Luciano y Marco Campagnaro.

Volantes: Tomás Pérez, Luca Regiardo, Juan Ignacio Méndez, David Sotelo, Ever Banega, Gabriel Carabajal, Fernando Cardozo, Pablo Altamirano, Fabricio Tirado, Marcelo Esponda, Marcos Benítez, Román Cerutti y Lisandro Montenegro.

Delanteros: Mateo Silvetti, Francisco González, Giovanni Chiaverano, Juan Manuel García, Juan Ignacio Ramírez, Agustín Juárez, Joaquín Plaza, Thiago Gigena y Nazareno Funez.

¿Qué dijo Raúl Antuña de Nazareno Fúnez?

El técnico sanjuanino habló con la prensa en el inicio de la pretemporada de San Martín y uno de los temas fue el de Naza, el goleador que le dio mucho al elenco de Concepción en la temporada pasada. Si bien Newell's lo 'repescó' para volver al club, su estadía aún no estaría segura. En el caso de que Mariano Soso decida no tenerlo en cuenta, la CD verdinegra iría por él. Serán días de muchas novedades.