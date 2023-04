A dos años de la partida del 'Wey' Zapata: su trágica historia y el recuerdo de todos 

Alberto era más conocido por 'Wey', una persona feliz, enérgica y respetada.

El 15 de noviembre del año pasado, Gerónimo Alberto Zapata, más conocido como el Wey Zapata, manejaba un Chevrolet Corsa gris por la Ruta 40. Aquel domingo, viajaba cansado y perdió el control del auto que empezó a dar vueltas. El desenlace podría haber sido fatal, pero esta vez la desgracia llegó con suerte.

image.png (Imagen gentileza San Juan 8)

A esa misma hora, también pasaba por el lugar una profesional de la salud junto a su marido y su hijo de casi dos años. En ese momento, Sofía trabajaba combatiendo el Covid para el Servicio Penitenciario. "Si querés, andá", le dijo su marido. Y fue.

Cuando vio a la gente amontonada tratando de abrir el auto de Zapata, Sofía se presentó y le dieron lugar para que le brindara una atención inmediata. Al verlo despierto, sólo le pidió que respirara. A contrarreloj, la mujer aplicó un torniquete que salvó la vida de Zapata. Fue su ángel de la guarda. Y cuando llegó la ambulancia se subió como si fuera una más del servicio.

Cuando llegó al hospital, los médicos no pudieron salvar el brazo del motociclista: tuvieron que amputarlo desde la altura del hombro. Pero lo que siguió fue una recuperación asombrosa. De noviembre a estos días, Wey no paró de trabajar en su rehabilitación. Cada semana subía historias a su cuenta de Instagram. El apoyo de sus seguidores fue el combustible que necesitaba para seguir.

El 31 de diciembre, Zapata publicó en esa red social: "Chau a este 2020, un año duro la verdad pero de gran aprendizaje. Gracias a Dios terminándolo con Vida y todas las ganas de que el 2021 sea bendecido con alegrías, éxitos, salud y buena energía. Agradezco a todas las personas que me apoyan incansablemente no tengo palabras de agradecimiento Salud y buen comienzo de año!".

“Las probabilidades de que volviera a andar en moto para los médicos, los psicólogos y los psiquiatras eran prácticamente cero. Pero yo me mentalice en la recuperación para mejorar día a día mi equilibro y en eso hice mucho hincapié. Los kinesiólogos me decían que no me centralizara tanto en eso, pero yo pensaba en cómo iba a hacer para manejar la moto”, le había dicho a un programa del deporte motor

Alberto Zapata regresó definitivamente a las pistas. En su regreso salió undécimo, pero cada vez que daba una vuelta el público lo ovacionaba. Con eso alcanzaba. Pero, tras ese puesto 11, el cuatro de marzo viajó a Chubut y se subió al podio. “Primer podio después de mi amputación. Los resultados del trabajo diario, deseos, sueños y un momento verdaderamente inolvidable”, contó otra vez en Instagram.

Zapata vivía sobre un colchón de endorfinas que lo sostenían. Su motivación era total y así lo manifestaba en su cuenta de IG, el mismo lugar que había encontrado para motivarse durante la rehabilitación.

La semana pasada fue tercero en El Algarrobal, en Mendoza. Pero la película terminó mal este domingo en San Agustín. Allí se presentó en una competencia por la segunda fecha del campeonato cordobés de Motocross.

Esta vez el joven Zapata encaró un salto y no pudo controlar su moto en la caída, lo que provocó que los pilotos que lo seguían desde atrás no pudieran esquivarlo y lo pasaran por arriba.

Zapata fue trasladado al hospital pero esta vez los médicos no pudieron hacer nada y el piloto falleció a los 23 años.

LAS REDES SOCIALES Y EL RECUERDO AL WEY

