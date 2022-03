El equipo de Luto Molina ganó y lidera en soledad: cómo sigue la fecha

Este sábado se puso en marcha la tercera fecha del Torneo Local. San Lorenzo de Ullúm ganó y es líder, San Martín no sacó diferencias y Sarmiento cayó en el debut de la categoría.

En su cancha y ante su gente, el equipo del Luto Molina venció 3-1 a Peñarol y con este triunfo es el líder provisorio del certamen doméstico. Ariel Sánchez, Gonzalo González y Gabriel Lara, convirtieron para el local mientras que "Carucha" Fernández descontó para el Bohemio.

Por su parte, el que hizo bien los deberes y cosechó sus primeros tres puntos fue Árbol Verde, quien le dio un cachetazo al recién ascendido Sarmiento. El partido finalizó 3-0 con tantos de Alejandro Espejo, Kevin Tejada y Lorenzo Aballay.

Parejo fue el duelo sin goles que cruzó a San Martín en su visita a la cancha del Naranja, Aberastain.

ASÍ CONTINÚA LA TERCERA FECHA - (15hs Cuarta División / 17hs Primera División)

- Atenas vs. Juventud Zondina | Cancha: Atenas

- Villa Obrera vs. Aberastain | Cancha: Villa Obrera (A confirmar por la Policía)

- Del Bono vs. 9 de Julio | Cancha: Del Bono

- Unión vs. Rivadavia| Cancha: Unión

- Colon Junior vs. Juventud Unida| Cancha: Colon Junior

-Trinidad vs. Marquesado | Cancha: Trinidad

HASTA EL MOMENTO LAS POSICIONES

San Lorenzo 7

Alianza 6

Aberastaín 6

Unión 4

Árbol Verde 4

Carpintería 4

Desamparados 3

Del Bono 3

9 de Julio 3

Juventud Unida 3

San Martín 3

Colón 2

Rivadavia 1

Juventud Zondina 1

Marquesado 1

Trinidad 1

Atenas 1

Peñarol 1

Villa Obrera 1

Sarmiento 0