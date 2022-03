La advertencia de Mascherano en la previa del sorteo de Qatar: "Tené cuidado que..."

Se acerca el sorteo del Mundial de Qatar 2022 y Javier Mascherano lo sabe. El Jefecito, actual técnico de la Selección Argentina Sub-20, fue invitado a Doha en calidad de Embajador de la FIFA, aunque él no se sienta una leyenda. Una de las cosas más interesantes que dejó la charla con Ariel Senosiain fue la advertencia del ex River a Lothar Matthäus, quien este viernes sacará las bollilas que definirán los ocho grupos de la cita que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

"Le dije a Matthäus que tenga cuidado que encima en el bombo 2 está Alemania, que trate de llevárselo a Brasil. Estuvieron haciendo una prueba y justamente salieron Brasil y Alemania en el mismo grupo. Ojalá se repita. Hay equipos interesantes, ojalá sea un buen sorteo para nosotros", contó Mascherano en una charla exclusiva con TyC Sports.

Y agregó: "Obviamente en un Mundial es difícil tener prioridades, pero sabemos que tener un buen sorteo te da la posibilidad de arrancar el grupo de una manera diferente y ganar confianza de menor a mayor. Ojalá sea el mejor sorteo para Argentina".

Consultado sobre su espíritu ante la FIFA, Mascherano rememoró una de las grandes frases de Diego Maradona. "Nunca me sentí así. Jugadores como Matthäus, sí. Él ha sido un icono y marcó una era no solo por lo que consiguió sino por pasar por varias posiciones y marcar tendencia en su carrera. Somos todos ex jugadores. Maradona siempre pidió que les dieran lugar a los jugadores y hoy estando del otro lado te das cuenta que el fútbol es de ellos. Los demás estamos para darles herramientas y ayudarlos. Los que tienen la pelota y la decisión son ellos", explicó.