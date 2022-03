Salió la programación del fútbol sanjuanino: un debut y un clásico para alquilar balcones

Continúa en San Juan el torneo de Primera del fútbol sanjuanino. Este miércoles las autoridades de la Liga Sanjuanina de Fútbol programaron la tercera fecha del campeonato de invierno.

Entre los partidos se destaca el debut de Sarmiento de Zonda, que viene de ascender de la B Local. También está el encuentro Alianza-Desamparados, un clásico para alquilar balcones.

Uno a uno, los cruces:

Sábado 5 de Marzo (15hs Cuarta División / 17hs Primera División)

-Árbol Verde vs. Sarmienro | Cancha: Árbol Verde

-Carpintería vs. San Martín| Cancha: Carpintería

-San Lorenzo vs. Peñarol | Cancha: San Lorenzo

Domingo 6 de Marzo (15hs Cuarta División / 17hs Primera División)

-Atenas vs. Juventud Zondina| Cancha: Atenas

-Villa Obrera vs. Aberastain | Cancha: Villa Obrera (A confirmar por la Policía)

-Del Bono vs. 9 de Julio | Cancha: Del Bono

??Unión vs. Rivadavia| Cancha: Unión

??Colon Junior vs. Juventud Unida| Cancha: Colon Junior

??Trinidad vs. Marquesado | Cancha: Trinidad



??Miércoles 9 de Marzo | 15 Cuarta División / 17 Primera División

??Alianza vs. Sp. Desamparados | Cancha: Alianza