Liga Federal: UNSJ y Banco Hispano pusieron primera en La Rioja

Con sede en la provincia de La Rioja, la Liga Federal 2022 de vóley comenzó a disputar su fase inicial, con la participación de los equipos sanjuaninos Banco Hispano y UNSJ en rama femenina y Banco Hispano en la masculina.

Las chicas tuvieron un arranque complicado ya que amos equipos cayeron en sus partidos de primera jornada. Hispano cayó con Universitario de Córdoba por 3 a 0, con parciales 25/11 25/11 25/18, integrando la zona A, mientras que Las Patitas perdieron con El Biguá de Neuquén por 3 a 1 con parciales 14/25 25/16 18/25 19/25, dentro de la Zona C.

Entre los partidos de este miércoles se vienen cruces importantes para seguir buscando las chances de clasificar entre los mejores. Las primeras en salir a la cancha son Las Patitas, dirigidas por Silvio “Toti” Fernández, que desde las 9, buscarán rehabilitarse enfrentando a Salta Vóley, que cayó en su primer partido con Universidad de La Matanza por 3 a 0, mientras que en horas de la tarde, se medirán con Mendoza de Regatas (19 hs), que viene de derrotar a Liniers de Bahía Blanca por 3 a 0. Las chicas Hispanas, entrenadas por Duilio Ventimiglia, enfrentarán a las 11, a Fundarte de Tucumán, que viene de perder con Municipalidad de Lomas de Zamora por 3 a 1.

Los varones de Banco Hispano, dirigidos por Roberto Alós, sacaron un triunfo importante en la zona 3 por 3 a 0 frente a Municipalidad de Lomas de Zamora con parciales 25/22 25/20 25/15. Hay miércoles desde las 11 hs jugarán sus segundo partido enfrentando a Liniers de Bahía Blanca, que viene de caer con Boca por 3 a 0.

El fixture de partidos para los equipos sanjuaninos en la fase inicial, es el siguiente:

La continuidad de la rama femenina

Jueves 3 de marzo

09:00 hs – Zona A – Banco Hispano vs Brujas (Mis)

17:00 hs – Zona C – UNSJ vs Liniers (B.Blanca)

19:00 hs – Zona A – Banco Hispano vs Olimpo (B. Blanca)

Viernes 4 de marzo

09:00 hs – Zona A – Banco Hispano vs Selección Nacional

17:00 hs – Zona C – UNSJ vs Universidad de La Matanza

09:00 hs – Zona A – Banco Hispano vs Municipalidad de Lomas de Zamora

La continuidad de la rama masculina



Jueves 3 de marzo

09:00 hs – Zona 3 – Banco Hispano vs Boca Juniors



Viernes 4 de marzo

17:00 hs – Zona A – Banco Hispano vs CEF Nº 5 (LR)



Desde el sábado 5, comenzarán a disputarse las zonas triangulares del 1º al 12º, para los mejores clasificados, y del 13º al 18º o 19º para las restantes posiciones.