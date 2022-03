En este finde de clásicos, la respuesta que todos buscan: ¿Cuál es el más grande del fútbol argentino?

Hay un G5: Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente y San Lorenzo, pero ¿Quién es el Más Grande? Es cierto que todo depende de cuál es el motivo de la competencia:

-¿Torneos locales ganados?

-¿Copas internacionales ganadas?

-¿Cantidad de simpatizantes?

-¿Cantidad de socios?

-¿Cantidad de goles marcados?

-¿Años en 1ra. División en forma ininterrumpida?

-¿Clásicos ganados a su eterno rival?

Tema de debate en cualquier ámbito. Tema de reuniones futboleras. Folklore puro del fútbol vernáculo. Además de los indiscutidos Boca y River, ¿cuál es la virtud a considerar en un club para ascenderlo a la categoría de Grande? En ese caso ¿quién debería ser el 6to. Más Grande? ¿Vélez Sarfield o Huracán o Lanús? ¿Y por qué de Ciudad de Buenos Aires o del GBA pero no de La Plata o de Rosario o de Santa Fe o de Córdoba?

El canal deportivo TyC Sports acaba de largar una encuesta televisiva para que el público vote y se devele esta incógnita que planteamos. ¿Será fidedigno el conteo? Luego veremos.

No existe consenso sobre cuáles deberían ser los factores a tener en consideración para establecer si un equipo puede o no ser considerado grande.

Y la mayor o menor importancia que se conceda a uno u otro factor acostumbra ser materia de discusión entre los simpatizantes.

Los factores que se han mencionado como relevantes, además de los ya mencionados, son:

-Cantidad de entradas vendidas,

-Aportes de jugadores a la Selección Argentina en los Mundiales,

-Deuda financiera,

-Patrimonio.

Los 7

La condición de los 5 equipos considerados tradicionalmente Grandes tiene fecha de nacimiento y creo que en este punto no hay mucha discusión:

El 04/08/1937 nació la condición de quienes eran/son los equipos Más Grandes del país. Los clubes más convocantes, más poderosos, querían tener el poder real. Y para ello necesitaban sumar más votos que el resto de los otros equipos.

En aquel año la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) tenía 49 clubes afiliados:

18 de 1ra. División,

17 de 2da. División y

14 de 3ra. de Ascenso (no existía la D).

En las asambleas, cada club de 1ra. División tenía 1 voto, mientras que toda la 2da. Categoría sumaba 1 solo representante. En total, votaban 19 asambleístas.

Ya existía el Consejo Federal, que estaba afiliado a la AFA, pero aún no participaba de las decisiones. El voto proporcional establecía que 1 voto valía 3 o 2, de acuerdo a ciertas condiciones.

Y en aquella instancia, 7 clubes fueron privilegiados:

Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo, con 3 votos.

Huracán y Estudiantes, con 2.

El resto, 1.

Se lee en el boletín 286 del 04/08/1937:

Artículo 13. Modificación total – Aprobada por 17 votos. Cada club de Primera categoría, mientras permanezca en ella, tendrá en las asambleas y en el Consejo Directivo un número de votos proporcional a su importancia, según se establece a continuación: a) Un voto el que no esté comprendido en alguna de los siguientes incisos; b) dos votos el que cuente con más de 10.000 y menos de 15.000 socios o el que, no teniendo esa cantidad de asociados, haya sido campeón de primera división y tenga en esa división una antigüedad no menor a 20 años consecutivos; c) tres votos el que, teniendo más de 15.000 socios y más de 20 años de actuación consecutiva en primera división, haya sido campeón de primera división en dos o más temporadas.

Habiendo hecho esta introducción que publicó el diario Clarín en 2017, llegamos al nudo de la cuestión: establecer cómo surgió ese pensamiento que con el correr de los años se fue instalando acerca de quién puede ser el 6to. Grande de nuestro fútbol doméstico.

Ambiguo

Una de las últimas encuestas realizadas por los medios deportivos hegemónicos del país, reflejó que el 6to. Grande es Vélez Sarfield. Por delante, los reconocidos sin discusiones Boca, River, independiente, Racing y San Lorenzo.

Esta discusión puede tornarse bizantina pero ¿qué es lo que debería tomarse en cuenta para determinar que club es Grande y quién no lo es?

La discusión entre simpatizantes puede resultar imposible. Una propuesta coherente sería la siguiente, antes de llegar a una conclusión:

-Estilo de juego del club.

-Su historia en cuanto a logros.

-Cómo se generan sus recursos.

-Sus divisiones inferiores.

-Cuán atractivo es para los jugadores profesionales.

Es sensato sumar estos puntos a los que ya conocemos y que se debaten en el espectro futbolero.

Respecto de mi propuesta, admito que en la actualidad, llamar a un equipo 'Grande' resulta muy ambiguo, pues se debe saber cuáles son los argumentos para rotularlo de ese modo.

Ejemplo: un equipo Grande se mide a través de números, pero no quiere decir que un equipo ha ganado gran cantidad de trofeos pueda ser considerado Grande. ¿O sí? El caso de Estudiantes de La Plata, por ejemplo.

Un equipo que se precie de ser llamado Grande debe imponer estilos de juego, innovar en lo táctico-técnico del futbol; ser reconocido por la opinión publica de su tiempo como innovador en cuanto a su forma de jugar y ser mencionado como un referente por las generaciones posteriores. Es un punto interesante para debatir con sensatez.

Todos los equipos tienen historia, pero es muy diferente tener una historia abundante en trofeos. Un club que tiene más de 100 años y ha ganado 1 título... no debería ser considerado grande.

Y un club que ha ganado la mitad de sus trofeos en 10 años tampoco puede ser considerado como un Grande. En todo caso va en camino de serlo alguna vez.

Estadísticas

En el fútbol profesional, el dinero es imprescindible. Es por ello que los clubes deben ser capaces de generar lo suficiente para vivir, incluyendo la inversión en determinados jugadores que se precisen para reforzar el plantel.

Para esto deben tener algunos patrocinadores de alto nivel, sin ánimo de ser peyorativo con nadie.

Tampoco deben estar a la espera de las decisiones y caprichos de un multimillonario de turno, ni marearse pensando que su acceso a grandes fortunas será eterno. Todo tiene un ciclo.

Si bien un equipo Grande puede comprar los derechos federativos y de imagen de jugadores que le parezcan necesarios, nunca debe olvidarse de la producción propia de jugadores, que no debe hacerse sólo con fines de comercialización sino también con fines de identidad: los buenos jugadores juegan para ganar, pero lo jugadores que son formados en casa, juegan por algo más que ganar.

Respecto de este punto, consecuencia de las magras economías de nuestros equipos, en 2022 los clubes se ven obligados a promover a muchos jugadores.

Esto es muy bueno, aunque no podemos determinar con precisión si se lo hace por convencimiento de que es lo apropiado o porque no queda otra posibilidad.

Por último, queda la condición de que sea atractivo para los jugadores que llegan a un club.

Un jugador que quiere trascender elegirá a un club que no sólo le puede pagar el dinero que merece su talento sino también quiere tener la oportunidad de ganar trofeos que le permitan lograr una gran carrera futbolística.

Yendo a los números, Boca Juniors es el club con mayor cantidad de socios: 213.318 activos (incluidos los de la categoría Adherente), a los que se suman 8.832 vitalicios.

Luego, River Plate, con 100.366 socios activos y 10.427 vitalicios.

La AFA presenta un listado cada año. El más reciente de su Ranking de socios del fútbol argentino:

-Boca: 213.318

-River: 100.336

-Independiente: 85.962

-Racing: 74.565

-Newell's: 62.957

-San Lorenzo: 57.386

-Rosario Central: 55.819

-Vélez: 47.340

-Estudiantes: 40.778

-Lanús: 28.083

-Gimnasia: 27.444

-Talleres: 23.290

-Huracán: 19.305

-Colón: 16.000

-Unión: 15.725

-Argentinos: 12.607

-Banfield: 11.212

-Atlético Tucumán: 9.985

-Central Córdoba: 9.754

-Defensa y Justicia: 7.400

-Arsenal: 2.926

-Aldosivi: 2.600

-Godoy Cruz: 2.594

-Patronato: 2.100.

Lo destacado de esta lista es que Newell's Old Boys le saca una pequeña ventaja a San Lorenzo y se queda con el 5to. puesto en esta calificación. ¿San Lorenzo es el 6to. y no el 5to.?

Respecto de la discusión que se da sobre quien debería ser el 6to. Grande, hay 5 clubes que reclaman esa categoría, a partir de distintos parámetros (por orden alfabético):

-Estudiantes de La Plata,

-Huracán,

-Newell´s,

-Rosario Central y

-Vélez Sarsfield.