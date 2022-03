Cecilia Román, bien preparada para defender su título en Inglaterra contra la ´bombardera´ australiana

Cecilia Román se prepara para el importante guanteo que tendrá en Inglaterra ante Ebanie Bridges. Antes de su viaje, la púgil sanjuanina se refirió a la preparación y al "no desliz" en las comidas para llegar de la mejor forma posible al 26 de marzo.

A veces son 8, 10 o 12 horas de descanso pero siempre su vida corrió a contrarreloj para las comidas y los entrenamientos. Se exige como deportista de élite y entrena doble turno para llegar a dar el primer puñetazo que descoloque a la rival. Vive para sus hijos y el entrenamiento, y obviamente, el rendir al 100 cada vez que una pelea la pone arriba del ring.

Como a todo deportista, la pandemia los pasó por arriba. Cerraron los gimnasios, y estaba prohibido salir a las calles cuando San Juan se encontraba sumergido por la inmensa olas de coronvirus. Después de ese castigo, la sanjuanino expresó: "Después de la pandemia perdí masa muscular y tuve que hacer trabajos para recuperar, es por eso que uno debe comer más después. Para llegar al pesaje no hay que dejar de comer, eso es un extremo".

A fin de mes se medirá en el cuadrilátero ante

Ebanie Bridges

en suelo inglés. Eso la llevó a tener una preparación más intensa, ya que le avisaron dos meses antes que tenía esta cita internacional donde tendrá que defender su título.

"Hago dos turnos, uno con físico con planificación que involucra a trabajos en atletismo, resistencia, fuerza con peso y velocidad. Además de las capacidades en cuanto a lo físico y lo demás que es técnico: guanteo con otro compañero, defensa tácticas, se desarrolla la técnica, y en mi caso".

Román sabe desde cajón que lo principal para llegar bien a la hora del peso y estar liviana al momento del enfrentamiento. La comida tiene que estar justa y no demás, porque eso termina jugando una mala pasada: "En el boxeo un plato de comida siempre tiene que tener su porción de verduras, ensalada, proteína e hidratos de carbono que pueden ser fideos o arroz. La porción depende de cada categoría o boxeador. Cuando haces el descenso de peso se achican las porciones. Lo que no hay que hacer es dejar de comer porque eso trae problemas físicos en el combate"

"Una simple comida te puede jugar en contra durante la pelea"

La alimentación va de la mano con el buen rendimiento en el entrenamiento. La púgil dijo que más allá de eso y por tema tiempos, también es importante una suplementación deportiva: referido a proteínas, recuperadores corporales, hidratantes. Todo eso se debe por la exigencia en las actividades: "Un batido de proteína que se digiere más rápido, es como si tuvieses que comer dos bifes de pollo".

Además, afirmó que por el tema de los golpes que reciben en la parte abdominal uno no debe cargar con comida esa zona, es por eso que su gran aporte para reemplazarlo es el suplemento, ya que la ayudan con el aporte de proteína sin necesidad de andar comiendo tanto, eso se digiere más, que comer antes de un entrenamiento.

Cuando se refiere a como lleva su plan estricto de alimentación, aleja totalmente los "permitidos". Auque siempre existe la frase de "me doy un gustito", Romàn sabe que al menos en en la disciplina de los guantes, eso no es un buen camino. Ya sea para hacerlo cuando uno entrena o jugar en con eso a nada de una pelea: "El permitido te juega en contra, todo es a conciencia, en mi caso me gusta llegar tranquila, hacer las cosas bien, y tengo bastante disciplina, soy conciente de como la comida te pude jugar en contra"

"Si hago las cosas mal tengo que entrenar mas o ajustar mas para poder estar en mi peso, y psicologicamente no está bueno porque el depotrista pierde el enfoque"

El descanso, prioridad uno en este momento crucial de Cecilia Román antes de saltar al ring en Inglaterra: "Hay procesos que se producen mientras uno descansa. Cuando uno es deportista busca dedicarse al 100 porciento a esto, y más en mi nivel. Duermo 8 hs mínimo, hay dias que duermo 10 y otras que duermo 12, porque en la mañana despues de hacer el primer turno vengo a descansar, por lo general duermo 1 hora o dos y despues almuerrzo. Para el segundo turno también 1 hora, meriendo y ceno. Me acuesto temprano porque si no, no rendís en los entrenamientos.

Cuando eso de no dormir las horas reglamentarias o no sentirse al 100 la condiciona, su equipo de trabajo se lo hace saber inmediatamente: "Ahí no más me preguntan 'che Ceci, ¿qué pasa?, ¿no estás descansando?, ¿no estas comiendo bien?, ¿qué pasa que has bajado?".

"Los pilares son la alimentacionacion, el descanso y el entrenamiento"

María Cecilia Román defenderá por séptima vez su título mundial de la categoría Gallo de la Federación Internacional de Boxeo ante la australiana Ebanie Bridges. Será la primera ocasión en que la campeona sanjuanina pondrá en juego su corona fuera de la Argentina.

"Siempre tengo presión y es normal. En este nivel vivís bajo presión. Si vas a entrenar y no rendís se dan cuenta de por qué no rendís. Siempre la presión también va a venir en los entrenamientos, en la competencia, los resultados, los sponsors que te auspician y uno tiene que convivir con eso de que te puede jugar en contra".

La deportista local dice que ve con buenos ojos esta defensa por la preparación que lleva a cabo: "Cada una suma tras otra. Todas estan conectadas, siempre busco mejorar deportivamente. Todos los días aprendo algo nuevo y hoy me siento con una madurez única. Las cosas van saliendo, físicamente trato de estar lo mejor que puedo. En la alimentación estamos excelente, física hay buena preparación y técnica hay maduración".