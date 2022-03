Un sanjuanino jugará la Basketball Champions League Americas

Lentamente el nivel del básquetbol sanjuanino va creciendo y saliendo de un pozo en el que estuvo sumergido por años. La Revolución Deportiva implementada por el Gobierno de San Juan, y la gestión de Darío Bustos al frente de la Federación Sanjuanina de Básquetbol fueron los puntales para comenzar a levantar cabeza.

El trabajo de los clubes es otro de los pilares, con Jáchal BC ganando el Torneo Federal 2021 y el ascenso a la Liga Argentina, la conformación de Revolución Básquet San Juan participando en la Liga Federal 2022 y los jugadores sanjuaninos que comenzaron a incursionar fuera de la provincia, son muestras del crecimiento. Entre ellos la llegada del juvenil Juan Martín Guerrero a Boca Juniors y su ascenso desde el equipo juvenil al equipo mayor, siendo el segundo base suplente de Leandro Vildoza, con solo 18 años, es un gran mérito al que no había llegado nunca un jugador sanjuanino en esta posición, la de base, el estratega y armador del equipo.

Otro hecho importante, es que es el primer juvenil sanjuanino que estará disputando la Basketball Champions League Americas. Boca Junior partió hacia Chile, ya que en el estadio “La Casa del Deporte” en Concepción, jugará sus últimos dos encuentros de la fase inicial. Ya clasificado a los play off, se medirá este próximo sábado 12 con Flamengo, con quien viene de perder en Brasil y de derrotar en enero pasado en la Bombonerita. Por ello ambos lideran el grupo D con 7 puntos, y ambos clasificados a Play off definirán el líder del grupo de cara a la próxima ronda. El domingo 13 jugarán el último partido de esta fase inicial enfrentando a los locales de UdeC, equipo ya eliminado, pero que disfrutará en su casa de la definición del Grupo D.

De las 8 plazas para los Play Off de la Basketball Champions League Americas, competencia organizada por FIBA Américas, ya están definidos los primeros 5 clasificados. De ellos tres equipos de Brasil, Sao Pablo, Minas y Flamengo, Boca por Argentina y Biguá por Uruguay. La última fecha de la fase de grupos definirá los tres restantes equipos en play off, para lo cual, Cangrejeros de Puerto Rico, Estelí de Nicaragua y Stingers de Canadá, por el grupo A, pelearán por dos de esas plazas, mientras que la restante, la dirimirán entre Quimsa de Santiago del Estero y Nacional de Uruguay, por el grupo B.

Juan Martín comenzó a jugar a los 4 años en Inca Huasi. En el ñokaiko jugó hasta los 16 años, formando parte de las selecciones sanjuaninas de base, pero con un gran crecimiento formativo en campus de entrenamientos. Su padre Marcelo, ex jugador, fue el promotor de la formación de Juan Martín, aprovechando cuanto campus de entrenamientos de jóvenes talentos se dictaban en nuestro país y el esfuerzo no fue en vano, ya que fue reclutado por Boca a los 16 años, donde actualmente se desempeña como base. La Basketball Champions League Américas representa una gran posibilidad de crecimiento para el sanjuanino, ya que la chance de sumar minutos en cancha está latente, si tenemos en cuenta que el xeneize viajó solo con dos bases: Vildoza como titular y Juan Martín como suplente, ya que de esta convocatoria no participa el segundo armador del equipo, Carlos Manuel Buendía de 26 años.

Otro antecedente importante de Juan Martín relacionado con nuestra provincia, fue la obtención del campeonato en los XXII Juegos Binacionales San Juan 2019, donde vencieron en la final a Córdoba, titulo logrado por única vez por San Juan, en los 25 años de vida de estos juegos de Integración Andina.