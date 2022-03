Fin del misterio: se conoció la función del Kun Agüero dentro de la Selección Argentina

Después de muchas especulaciones, en las últimas horas se conoció cuál será la función que cumplirá el Kun Agüero dentro del esquema de AFA en el Mundial de Qatar 2022.

El ex delantero del combinado nacional no formará parte del cuerpo técnico, como muchos pensaban, sino que ejercerá de embajador, para poder definirlo de alguna manera.

La idea de Agüero, ex Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid e Independiente, es ser parte de la delegación para visitar y "descontracturar" al grupo tras asimilar que no iba a poder estar dentro de los 23 seleccionados por culpa de una arritmia que adelantó su retiro.

Hace exactamente una semana, Agüero se reunió con Tapia en Ezeiza, recorrió el predio y saludó a los empleados que trabajan a diario en la casa de la Selección Argentina. "El Chiqui se portó muy bien con nosotros y él me pidió que nos juntemos. Lo que siempre le trasladé al Chiqui es que voy a estar con los chicos, voy a estar ahí, me llevo muy bien. Es para estar al lado de ellos y descontracturar", explicó el ex delantero.

Agüero estaba acostumbrado a compartir siempre habitación con Lionel Messi, su amigo inseparable, a quien conoció en la Sub-20 cuando el rosarino ya vivía en Barcelona. Pero si bien es prematuro, lo más probable es que en Qatar ya no haya dos camas.

"Después de que me pasó lo que me pasó, pensé en que por lo menos gané un título con la Selección. Era algo que con todos mis compañeros estábamos esperando y deseando, y la realidad es que me quedo con ese mes que estuvimos en la Copa América. Fue mi última alegría. Hoy veo fotos y te vuelve la sonrisa", declaró en diálogo con TyC Sports.

Cómo es hoy la relación de Sergio Agüero con el fútbol

“No miro nada, ni siquiera las noticias”, disparó. Finalmente, cerró: “No es que me da igual la vida, sino que me concentro en lo que más me gusta. El equipo de eSports (Krü), charlas y reuniones. No quiero pensar mucho en lo que pasa en el mundo, porque prefiero enfocarme en mí, en la familia y los amigos”.

