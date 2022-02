Escándalo "piquetero": Carlos Gómez le respondió a Escuela y dijo que "separarlo fue por el bien del equipo"

¿Qué pasó realmente en la interna de la Agrupación Virgen de Fátima? Ricardo Escuela ya no pertenece más a la escuadra y en el medio hubo un par de entre dichos que dejaron en incógnita varios puntos. Lo cierto es que el ciclista barrealino se fue del equipo, hizo su descargo en las redes y el líder de la Agrupación salió a cruzarlo y dar su versión de los hechos: ¿Hubo expulsión o el ciclista se fue por su propia decisión?

Carlos Gómez, el líder de la Agrupación Virgen de Fátima, conversó con Tiempo de San Juan luego de que Escuela hiciera público un descargo que apunta a que se fue del equipo "por decisión propia tras algunas diferencias". El mandamás de los Piquetero, dijo: "Creemos que estaban las necesidades de separar a un corredor como en este caso y así se hizo. La decisión que hemos tomado fue por el bien del equipo"

En primer lugar se supo que una de las problemáticas de esta repentina salida de Ricardo Escuela fue por "desobediencia a una estrategia al equipo" en la que debía llegar Nicolás Tivani delante de él para bonificar, pero se dio al revés. Por eso, el titular expresó que eso no tuvo nada que ver: "A la carrera la perdimos por un error en la segunda etapa y nada más que eso, no hubo otra. Creo que deben ser conversadas internamente dentro del equipo y así se ha hecho y esa fue la decisión que se ha tomado".

"Él dijo en su Facebook que el viernes tomó la decisión de dejar el equipo, cosa que yo no lo sabia y si hubiese sabido directamente no lo hacia correr el sábado ni el domingo, pero como no lo sabia, tomé la decisión de separarlo del equipo"

Nosotros comunicamos la decisión como corresponde, primero al corredor y en forma simultánea a la FACPyR (Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta). Con Escuela yo no he hablado y él tampoco conmigo todavía. El ultimo trato no fue bueno ni malo, es la misma relación que veníamos teniendo. Viendo lo que pasaba, la separamos del equipo y se lo comunicamos. Él no me debe nada y yo a él tampoco. Estoy agradecido por los años que participó dentro del equipo", comentó Carlos Gómez, el titular de los Piqueteros a nuestro medio.

Teniendo en cuenta de que lejos de lo que se decidió, se pierde una pieza clave para la continuidad del calendario de ruta, el dirigente resaltó: "Me parece que todos los corredores son importantes, cada uno cumple una función y todos hacen el equipo, si no, tendríamos que correr de forma individual. Entendemos que el equipo debe estar bien".

Respecto al descargo que el ciclista barrealino posteó en sus redes, manifestó: "Leí el comunicado que hizo. La expulsión nuestra se produjo el día lunes y él hoy (miércoles) puso eso, donde decía que tomó la decisión el viernes. Yo no sabía nada, lo único que hice fue respetar, por eso decidí que debe dejar la Agrupación. Después, los problemas, palabras, entre dichos, particularmente conmigo no lo hizo y desconozco. Si hay otra cosa más, él lo dirá. Pero yo no tengo nada para decir. son decisiones del equipo".

A la espera de lo que sucede o cuál es el final de esta novela, Ricardo Escuela quiere seguir corriendo pero no en el equipo Piquetero. Con todo reciente, su futuro por ahora es incierto.