Julián Álvarez ya resuena en el Manchester City: qué dijo Pep Guardiola de la 'Araña'

Julián Álvarez tiene como destino profesional el Manchester City. Así quedó acordado por River Plate y el conjunto inglés la semana pasada, pero hasta el momento nadie de peso se había pronunciado.

Eso fue precisamente lo que este viernes hizo Pep Guardiola, entrador del conjunto inglés, quien vertió sus primeros conceptos sobre la contratación de la 'Araña'.

"Se desenvolvió increíblemente bien con Marcelo Gallardo y sus compañeros. La próxima pretemporada estará con nosotros y veremos qué pasa. Estoy muy contento de tenerlo para los próximos años", dijo el español en conferencia de prensa cuando lo consultaron por la contratación del delantero.

Días atrás, cuando en Argentina ya empezaba a vislumbrarse la salida de Álvarez, el entrenador catalán había optado por ser cauto cuando le pidieron referencias sobre el jugador. "No tengo ninguna información sobre el club, nada. Ni una palabra. No sé nada. No tengo ninguna información", soltó Pep.

La historia cambió con los papeles abrochados.

Julián Álvarez atraviesa sus últimos meses con la camiseta de River Plate

“Estamos complacidos de confirmar que hemos completado el fichaje de Julián Álvarez de River Plate”, publicó en su cuenta de Twitter el conjunto Ciudadano el 31 de enero.

"Julián es un jugador que hemos seguido durante algún tiempo. Es capaz de actuar en varias funciones de ataque, y creemos firmemente que es uno de los mejores delanteros jóvenes de Sudamérica", sostuvo el Director de Fútbol del City, Txiki Begiristain, en el anuncio.

Además, agregó: "Estoy muy contento de que hayamos conseguido traerlo al Manchester City. Realmente creo que podemos ofrecerle las condiciones adecuadas para que desarrolle su potencial y se convierta en un jugador de primera".

Manchester City pagará alrededor de 24 millones de dólares (21.4 millones de euros) por la joya de River. Aunque el club argentino recibirá una suma cercana a la cláusula de recisión (20 millones de dólares). A su vez, la cifra podría aumentar, si es que se cumplen algunos objetivos estipulados en el contrato.

El delantero permanecerá en el equipo de Marcelo Gallardo hasta junio, pero en River especulaban con la chance de poder estirar su estadía hasta fin de año.

Por las declaraciones recientes de Guardiola, se estima que no correrá esa posibilidad. Si el City desea tenerlo a mitad de año, deberán abonar un millón y medio de euros más.

Fuente: Clarín