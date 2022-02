¿Cuándo se juega el Superclásico de la Supercopa Argentina entre Boca y River?

Una de las preguntas que ronda el fútbol argentino desde hace ya un buen tiempo es cuándo se jugará la Supercopa Argentina entre Boca y River. O, mejor dicho, si efectivamente se jugará este Superclásico decisivo, que quedó confirmado cuando el Xeneize se consagró campeón de la última edición de la Copa Argentina, o si quedará en la nada.

Qué dicen en River sobre la fecha de la final de la Supercopa Argentina ante Boca

Al Millonario aún no le dieron una posible fecha para el partido y creen que si no se lleva a cabo en febrero, difícilmente pueda jugarse más adelante, ya que no habrá lugar en el calendario. Es que en marzo el equipo de Marcelo Gallardo comenzará a jugar la Copa Argentina (arrancaría el 9, en Salta) y el fin de semana del 20 recibirá a Boca en el Monumental, por la séptima fecha de la Copa Liga Profesional que se está disputando. Ya en abril iniciará su camino en la Copa Libertadores.

Qué dicen en Boca sobre la final de la Supercopa Argentina

Lo que saben en el Xeneize es que, por ahora, este Superclásico no tiene fecha. Si bien no se habla mucho más que eso, la situación del equipo de Sebastián Battaglia en relación con el calendario es igual a la de River, con la diferencia de que su debut en la Copa Argentina será el 2 de marzo, es decir una semana antes.

Qué se dice en la AFA sobre la final de la Supercopa Argentina entre Boca y River

En febrero de 2021, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó en su cuenta de Twitter que la Supecopa Argentina 2020, que es la que deben disputar el Xeneize y el Millonario, "se realizará en fecha a ser oportunamente establecida por el Comité Ejecutivo de AFA". Sin embargo, por el momento nadie en la casa madre del fútbol argentino confirma que el Superclásico vaya a jugarse. ¿Qué pasará con esta gran final?

Fuente: TyC Sports