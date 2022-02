La emotiva carta de un hincha de Alianza a horas del partido de su vida

La carta, por Matías Torres:

"6839 puede ser un número cualquiera , para mi son los dias contados que espere para ver esta ansiada final que nos permita llegar a la tercera categoría del fútbol Argentino

18 años, 8 meses y 19 días para ser más precisos fueron los que pasaron desde aquel 1 de junio de 2003, donde el corazón dejó de palpitar por unos segundos y el perder la categoría fue la derrota más dura de mi vida. Pero lo que nunca se perdió fue el amor y la pasión por este club , al contrario empezó a crecer a pasos agigantados un sentimiento inexplicable por estos colores.

Muchos me hablaron de los regionales, de los nacionales , de los grandes equipos de nuestro querido atlético de la juventud alianza, y de la multitud que llevábamos a todas las canchas, de las asañas en mendoza, con Chicago y una final inexplicable con Olimpo.

Pero a mi me toco vivir otra historia donde la gente se disgustó con los jugadores, perdió credibilidad con el club y donde los que íbamos éramos una nueva generación, una generación que no vio la gloria , que debió esperar 22 años para volver a ganar un torneo oficial, que vio pasar dirigencias sin un mango , jugar con camisetas de argentina con el lechuzo por encima, esa misma generación que alentaba al equipo peleando las promociones para no descender de la última categoría del fútbol argentino y caer a solo jugar la liga local.

Hoy es muy fácil decir yo soy hincha de alianza , por que la pasión volvio, los campeonatos son más frecuentes. Pero muchos de nosotros tuvimos que vivir la PRE promoción con mitre De Santiago del estero , la promoción con San Fernando de Tucuman y ni hablar años después con Sportivo las Parejas, que jugamos contra 14 como se dice en la jerga.

Y así y todo salimos vivos , así y todo tuvimos chances de llegar , pero siempre nos quedábamos en cuartos , nunca una semifinal en 18 años, un día fue General Paz Juniors 42 penales increíble pero no tenía que ser, otro día fue Juventud de Pergamino, otro día fue Huracán las Heras. Y hace un año fue el Fadep de torrico y miren que pasaron Argentino B, torneo del interior y ahora Regional Amateur.

Pero nunca con invitación, pero nunca pidiendo algo que no nos merezcamos.

Siempre ganándonos la participación dentro de la cancha y por mérito deportivo .

Hoy en las buenas es muy fácil decir Aguante Alianza , hoy es muy fácil llenarse el pecho diciendo Sooooy LechuZooo.

Pero hoy siento que este momento es de los jugadores, no carguen con esta responsabilidad de tanto tiempo , disfruten del momento , disfruten de su final , disfruten que Alianza es un club de buena gente , que si es muy exigente y que tuvo el paladar dulce muchos años y que tuvo una etapa negra otro tramo, pero la gloria solo la consiguen ustedes, y si dios quiere y todos Los santos de las distintas religiones lo permiten , hoy puede ser el mejor día en la vida de mucha gente y la historia se volverá a reescribir llevando al lechuzo al lugar que hace 18 años , 8 meses y 19 días nunca debió perder"