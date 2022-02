El motor complicó la remontada de Tobías Martínez

Finalizó la 1ª fecha del TC Pista en el Autódromo Ciudad de Viedma, donde Tobías Martínez registró su debut en la categoría telonera del TC. El sanjuanino no pudo cerrar una buena carrera, ya que, complicado desde la serie, tuvo que remontar en la final, logrando parcialmente el objetivo, hasta que el motor se quedó en cinco cilindros, dejando por tierra las aspiraciones de Tobías de ver la bandera a cuadros en su primera fecha.

Largando desde el puesto 9º en la primera serie, un toque múltiple complicó a Tobías en la primera carrera de la mañana, finalizando 17º y con un recargo por toque con su ex compañero de equipo, Juan Pablo Pilo (Dodge), complicando su puesto de largada en la final donde ocupó el cajón 31º:“La serie no fue de lo mejor. En la primera vuelta veníamos haciendo una maniobra de sobrepaso y toco a penas al de adelante. Sabíamos que íbamos a ser recargados, así que no fuimos más adelante porque íbamos a ir atrás del que chocamos. Igual el rendimiento nos dejó conformes para la final” comentó el sanjuanino en relación a la serie.

Con la Chevy #107 de Las Toscas Racing, Tobías no tuvo otra alternativa que remontar puestos en la final, y así lo hizo hasta la vuelta 15 en la que marchaba 19º, con 12 puestos ganados y sobrepasos sobre Pilo, Gandulia y De La Iglesia, entre otros, el auto comenzó a fallar, perdiendo potencia, y Tobías decidió ingresar a boxes para no terminar de romper el motor: *“En la final veníamos bastante bien, remontando, esquivando varios choques, y faltando 5 vueltas se pone en 5 el motor, así que bueno, hay que tratar de recuperarlo para la carrera que viene” * sentenció el sanjuanino, ya resignado por el resultado de esta fecha, en la que terminó 31º. La carrera fue ganada por Marcos Quijada (Dodge).

“Vamos a trabajar para la próxima fecha, recuperar el auto y seguir representando a San Juan. Gracias a quienes me apoyan, como la Secretaría de Deportes, Mercedes Pompeya, Portho Gelatto, Red Balderramo, Blanca Paloma Transportes, San Juan Biker Motos, Zoe Latam, Itef, Pradecon, Winoil, Electro Lanús y Corralón Mauri” comentó finalmente Tobías, que logró sumar sus primeros 3 puntos en el campeonato. La próxima fecha del TC Pista, se disputará el 5 y 6 de marzo en Neuquén.