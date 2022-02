Mauro Richeze: operación, el enojo con los comisarios y el mensaje que le mandó Gerardo Tivani

Leandro Messineo fue el ganador de la segunda etapa del Grand Prix que se corrió el fin de semana pasado, pero los ojos no estuvieron puestos en la llegada cuando bajó la bandera a cuadros, si no en el segundo plano, donde se encontraba Mauro Richeze (Chimbas Te Quiero) tendido en el piso del Autódromo El Villicum con una herida en la mano producto de un choque que protagonizó con Gerardo Tivani (Agrupación Virgen de Fátima) metros antes de llegar a la meta. Ahora tendrá que operarse y esperar hasta volver a las rutas: apuntó a la irresponsabilidad de los comisarios de la carrera, contó cuál fue la respuesta del ciclista de la Agrupación cuando hizo pública su lesión y se refirió al momento de Ricardo Escuela.

Los flashes de las cámaras fotográficas tomaron la secuencia de cuándo y cómo se produce este -en principio- choque entre ambos; "encerrada", "empujón" o "cruzada de línea". Pero lo cierto es que solo el protagonista sabe lo que sucedió y se lo relató a Tiempo De San Juan.

"Cada uno partió por su línea, hay millones de imágenes que se ven. En el reglamento es claro que cuando un ciclista parte por una línea debe mantenerla en toda circunstancia. Él partió por la derecha, yo por la izquierda, dice que no me ve, pero en la foto se ve que él cruza, desvía su línea, termina en la izquierda conmigo. Venía con mucha mas velocidad de atrás que él: cuando me ve, me cierra del todo su camino y yo no tuve tiempo a frenar, a nada, y fui literalmente chocándome 50 metros contra las vallas", relató Mauro Richeze.

La maniobra le costó una grave lesión en su mano. Luego de recibir la atención de urgencia en El Villicum tras el triunfo de Messineo, Richeze sufrió una fractura con desplazamiento del hueso del nudillo. Esto requiere intervención quirúrgica porque eso prácticamente le permite la movilidad del dedo. "Está desplazado, hay que fijarlo para que tenga la movilidad completa. De mi operación se va a hacer cargo el Club Olimpia en conjunto con la Secretaría de Deportes y la gente del club"

Luego de que la atención se centrara en su estado de salud, tanto al llegar los representantes de Chimbas Te Quiero como el personal médico, él enfrentó molesto a los comisarios de la carrera por no actuar como debían frente a este hecho.

"El enojo fue porque los comisarios decían que no vieron nada, que para ellos no había una infracción, cuando todo el mundo vio lo mismo que se vio en las fotos, en los videos. Es como el fútbol, en el que hay un referí que tiene que intervenir en esas situaciones para sacar amarilla o roja, depende a la gravedad de lo que sea. Acá es lo mismo, el comisario tiene que evitar todos estos roces y tiene que actuar sea quien sea".

"El comisario no actuó de ninguna manera no hizo nada"

"Yo pedí que lo descalificaran o lo sancionaran, Porque es lo que dice el reglamento. Ahí dice que cuando hay un desvío en una trayectoria que lleva a un sprint esta penado con artículos de descalificación o desclasificación que están en base a la gravedad de la maniobra. Pero los comisarios deberían saber o estudiarlo un poquito mejor".

Después del momento tenso y lleno de discusiones que revolucionó a los representantes del equipo chimbero y la agrupación, Richeze dijo hizo su descargo y fue en ese momento que llegó la respuesta del otro protagonista -Gerardo Tivani- y que se había mostrado ausente hasta ese momento: "Cuando hice la publicación por Instagram, él me escribió diciéndome que no me había visto, que no lo había hecho con mala intención, pero bueno, yo le dije que cada uno en su consciencia sabia lo q había hecho y lo que no. Le mandé la foto para que recordara y donde se ve clarito que él mira por debajo de la bicicleta para ver donde vengo".

"Fue una desgracia con suerte porque la verdad que yo me la vi muy fea al caer a esa velocidad y contra las vallas. En ese momento a la bicicleta no la manejé yo, fue la suerte, Dios, el reflejo, no sé, pensé que me mataba", cerró a nuestro medio el ciclista de Chimbas Te Quiero.

La palabra de Richeze sobre la polémica salida de Escuela de la Agrupación Virgen de Fátima

Lo que sé, es lo que leí por los medios. No sé que fue lo que ocurrió en la etapa que lo llevó después a renunciar. Con Ricardo también compartí cuando estuve también en la Agrupación y la verdad que él ahí estaba muy bien, muy cómodo. Carlos (Gómez) estaba muy a gusto con él en cuanto a los resultados. Después pasó lo que pasó, es difícil después de 7 años encarar otro equipo porque uno se acostumbra a la estructura, a la gente que lo rodea y a los compañeros. Pero bueno, dejar esos años atrás no es fácil arrancar en un equipo nuevo.