El sanjuanino Facundo Mora cruza el charco para correr en el motociclismo español

Con 13 años debutó en el motociclismo de nuestro país, cuando compitió dentro de la categoría 250cc en el Superbike Argentino. Luego su carrera fue en ascenso, pasando a la categoría R3 del mismo certamen, y por último recalando en la Yamaha R3 Blu Cru Cup de Brasil.

Este último es el mejor campeonato de Latinoámerica, y allí Mora alcanzó un podio e importantes resultados. Esto le valió para recibir el año pasado una invitación para estar presente en la R3 bLU cRU European Cup. La participación se hizo efectiva el pasado 17 y 18 de septiembre en Montmeló, donde alcanzó buenos registros parciales.

De esta manera el equipo MS Racing, una de las escuadras más importantes de Europa y equipo Yamaha, posó los ojos sobre el piloto sanjuanino y correrá en la categoría SBK Junior de España. Es decir que en 2022 y con 16 años, tiene asegurada la temporada completa en el campeonato de dicho país.

El motociclista sanjuanino, deportista que integra el programa de Alto Rendimiento, conversó con Prensa de Secretaría de Deportes. A continuación compartimos la entrevista.

- ¿Facundo, cómo surge la posibilidad de correr en Europa?

- En octubre de 2021 pudimos ir a España al campeonato europeo dentro de la categoría Yamaha y tuvimos buenos resultados parciales, por eso el equipo MS Racing me vio y quiso brindarme la posibilidad de correr en el campeonato español.

- ¿Vas a probar la moto antes del debut?

- Tenemos tres test de pretemporada en marzo, primero en Jerez de la Frontera y Aragón en España, y luego Estoril en Portugal. Todos son circuitos mundialistas, donde corren el Moto GP y World Superbike, es una gran oportunidad que se me presenta para correr en los mejores circuitos del mundo. Y antes de irme voy a probar con mi moto en el Circuito San Juan Villicum.

- ¿Cuándo y dónde será la primera carrera?

- Será el 2 y 3 de abril en Jerez de la Frontera, por eso viajo en febrero, tengo los test de pretemporada en marzo y en abril empieza el campeonato.

- ¿Cuál es tu objetivo dentro de este campeonato?

- Ser protagonista, vamos a tener una buena moto y la única vez que corrí en Europa no desentoné, si bien me caí dos veces, siempre estuve en condiciones de pelear adelante. Esta es una gran oportunidad y no la voy a desaprovechar.

Calendario 2022 Campeonato de Superbike de España

2 y 3 de abril – Circuito de Jerez Ángel Nieto.

23 y 24 de abril – Circuito Ricardo Tormo.

14 y 15 de mayo – Circuito de Estoril.

25 y 26 de junio – Circuito de Cataluña (Barcelona).

23 y 24 de julio – Circuito de MotorLand Aragón.

3 y 4 de septiembre – Circuito de Navarra.

15 y 16 de octubre – Circuito de Jerez Ángel Nieto.

Fuente: Sí San Juan