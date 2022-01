Desesperante: Del Potro fue estafado en millones por su propio padre ya fallecido

La denuncia fue terrible. Y se dio en el mismo momento que se presentó a la nueva novia de Juan Martín del Potro. En el programa de Karina Mazzoco, en América, A la tarde, contaron que el papá del tenista le robó más de 20 millones de dólares a lo largo de estos años.

“Todo se dio por malas inversiones y manejos extraños. Juan está muy preocupado por su situación. El vivía en Disney y ahora se dio cuenta que las cosas no son tan sencillas”, dijeron en el show de las tardes de América.

Según se pudo saber las deudas son millonarias y a él sólo le queda el 10% de lo que ganó. “En el banco no debe tener más de 3 millones de dólares. Es mucha plata, claro, pero él pensaba que no tenía que trabajar nunca más en su vida cuando se dio cuenta de este desastre”, informaron.

Daniel del Potro falleció en 2021 y, allí, Juan se dio cuenta en qué situación estaba. “En bancarrota”, explicaron. "Del Potro padre, veterinario de profesión, estafó a su propio hijo. Juan se encontró con el peor panorama al meterse en los números”, dijo Mazzocco.

Juan Martín acompañado de su papá Daniel del Potro, en sus inicios en el tenis

"Alquiló 9.000 hectáreas, además equipamiento con la idea de sembrar soja. Pero no tenía conocimiento y se terminó endeudando", sumó Débora D´Amato. Hoy todo está en manos de una prestigiosa contadora. Y esa fue la principal razón por la que Delpo quiere volver a jugar al tenis (su regreso a las canchas sería en un mes aproximadamente).

"Fue un hombre que no supo invertir, y fue sumando deudas. Su papá muere. Cuando él empieza a hacerse cargo de sus cuenta, descubre que ya no tiene su fortuna de entre 25 y 30 millones que amasó con el tenis: le quedó millones de dudas y sólo el 10 por ciento", retrucó Mazzocco.

"Cuando su papá murió le fueron a tocar la puerta los deudores porque su padre no supo manejar el negocio. La mayor deuda la tenía con una cerealera de Necochea y él la está pagando", dijo Flor de la Ve.

“El papá de Juan Martín del Potro habría comprado muchas hectáreas de campo e hizo muchos negocios inmobiliarios, las cosas salieron mal y recurrió a prestamistas para refinanciar su deuda. Esto habría salido a la luz cuando murió. Hubo también algunos juicios y reclamos desde el lado de la construcción donde no tenía mucha experiencia y las cosas no salieron del todo bien", sumó un panelista.

"En Tandil se sabía que el padre tenía deudas, pero no puedo confirmar esos números. Él tiene un perfil muy bajo. A fin de año vino para acá y nadie se había enterado, salvo porque fue a un geriátrico a visitar a una persona que se contactó por Instagram y que pidió conocerlo", informó Walter Comiso.

De analizar los números de Delpo (que también se contó que tuvo un plan para conquistar a Susana Giménez) se puede ver que ganó más de 26 millones de dólares en premios (a estos números se le hacen importantes descuentos sea en el país del mundo que sea: se especula que en promedio el tenista recibe la mitad entre los impuestos y la ganancia del entrenador).

“Un tenista de su categoría suma por contratos privados y con los torneos más del doble de lo que gana en la cancha”, cuentan los que saben. Hoy en medio de las lesiones y con las ganas de volver, Del Potro lucha en su partido más difícil.

Fuente: con información de A La Tarde y MDZ