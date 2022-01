Un club argentino va a la carga por Carlos Tevez: "Es una locura, pero vamos a buscarlo"

Desde junio de 2021 que Carlos Tevez se encuentra en un limbo. Se fue de Boca y no volvió a fichar por ningún otro equipo, pero tampoco decidió definitivamente retirarse del fútbol profesional. Entonces, más de un equipo sueña con tener al Apache en la parte final de su carrera y el que lo hizo público en las últimas horas fue Deportivo Merlo, de la Primera B, a través de declaraciones de su vicepresidente.

"Sabemos que es una locura pero vamos a buscar a Carlos Tevez", admitió anoche Lucas Paparatto, dirigente de Merlo, en diálogo con Radio La Red. "Le encomendamos a nuestro manager, 'Hueso' (Gabriel) Manzini la tarea de que intente traer a Tevez", amplió el directivo.

Paparatto, que reconoció que el Charro también hizo intentos por Mariano Pavone y Santiago Silva, aseguró que la intención de contratar al Apache es real y que cuando lo hicieron público, "empezaron a estallar los teléfonos de sponsors que quieren aportar".

Qué había dicho Tevez sobre su futuro futbolístico y el retiro

"Qué voy a hacer es una pregunta que me hacen todos, desde amigos hasta Vane (esposa) o Adrián (representante), pero ni yo sé qué voy a hacer. Estoy disfrutando del momento, y mientras tanto me cuido. Si llega algo que me interese o me motive o me saque algo de adentro y me den ganas, bueno seguiré. Pero creo que como estoy, cada vez que veo a Juventus o Boca, trato de buscar adentro mio ese fuego para jugar seis meses más o un año, y no lo encuentro", se sinceró Tevez hace no mucho en una nota con ESPN.

El Apache, que siempre dijo que en Argentina solo vestiría la camiseta de Boca, explicó qué sería lo que podría devolverlo a una cancha de fútbol: "Buscar un equilibrio para poder jugar al fútbol pero también ser feliz, no con esa presión que te lleva a la locura de no poder estar con la cabeza al 100% tranquilo". ¿Será la oferta de Deportivo Merlo?