El equipo de Primera que quiere llevarse a la joyita verdinegra

Matías Giménez, el sanjuanino titular en San Martín y máximo goleador del equipo en la Primera Nacional, está en la mira de un gigante de Córdoba que disputa el torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Es Talleres de Córdoba, quien se mostró interesado en el delantero rawsino y gestiona su incorporación.

Según TyC Sport, la dirigencia de la "T" ya empezó las conversaciones porque la salida próxima de Piero Hincapié, permitiría sumar a un futbolista extra. Si bien no será una gestión fácil, harán todo para conseguir los servicios del joven sanjuanino.

No es la primera vez que Giménez aparece en el radar de otros equipos. Desde hace rato se viene rumoreando el interés de varios clubes de afuera, incluso se habló de la MLS. Al respecto, el jugador respondió hace algunos días: "Son rumores, no hay nada concreto, nada que me haya llegado. No le doy bola a esos rumores, sigo enfocado en San Martín".