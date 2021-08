Italia también se niega a ceder jugadores: cuántos perdería Scaloni para las Eliminatorias

Tras los anuncios de Inglaterra y España, ahora es Italia la que ha decidido no ceder a los futbolistas que juegan en sus ligas a disputar las próximas fechas de Eliminatorias Sudamericanas.

El Calcio hizo público su decisión a través de un comunicado y tensa aún más la cuerda con la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), quien ya se pronunció a favor de dejar viajar a los jugadores.

“La Serie A comunica que, en ocasión de la ventana FIFA de septiembre 2021, apoyará en donde sea la decisión de sus clubes de no liberar a los futbolistas convocados por los seleccionados nacionales para jugar en los países desde los cuales Italia disponga el aislamiento sanitario, en acuerdo con las disposiciones legales relacionadas con el virus Sars-Cov2?, se lee en el sitio web de la Serie A.

La principal liga italiana continúa con sus explicaciones: “Además, la decisión de la FIFA de no extender la excepciones a las convocatorias para los países donde se mantenga la obligación de cuarentena al regreso (circular 1749) y las diversas limitaciones asociadas con la propagación de la pandemia crearían disparidades competitivas para los equipos que permitieran a sus miembros viajar a estos países”.

Lautaro Martínez (Inter) y Gonzalo Montiel (Sevilla) son dos de los futbolistas argentinos que no podrían viajar a los tres partidos de eliminatorias si se confirma el lockout de las ligas europeas.CARL DE SOUZA - AFP

La determinación de la Serie A deja a Lionel Scaloni, entrenador del equipo argentino, prácticamente sin futbolistas. Sumados los tres torneos que se niegan a ceder jugadores, el seleccionado pierde ¡21 convocados! y es el más perjudicado del continente, por encima de Uruguay (16) y Brasil (13). De los convocados para esta triple jornada, en el torneo italiano militan Juan Musso (Atalanta), Nicolás Domínguez (Bologna), Lucas Martínez Quarta y Nicolás González (Fiorentina), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Juventus) y Joaquín Correa (Lazio, aunque está por cerrarse su traspaso a Inter).

Un detalle no menor es que, hasta ahora, fueron las ligas nacionales las que hablaron, y no los clubes, que son los que pagan los salarios de los futbolistas y los principales interesados en no perderlos para las competencias domésticas por las cuarentenas que deben realizar a sus regresos. Conmebol y las asociaciones nacionales sudamericanas están en contacto desde este martes tanto con los principales clubes europeos como con los propios futbolistas para saber qué determinación tomarán.