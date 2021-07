La despedida de Braian Romero de Defensa y Justicia

Mediante un video de poco más de un minuto y medio, Braian Romero se despidió de Defensa y Justicia luego de firmar con River, que compró sus derechos económicos en uno de los grandes sacudones en el mercado de pases.

El mensaje de Braian Romero

"Hola a todos los hinchas de Defensa y Justicia. Quería aprovechar este videíto para agradecerles todo el cariño brindado, de la manera en la que me recibieron, el cariño que me brindaron durante todo este tiempo, jamás me voy a olvidar de todo lo que hicimos juntos y junto a mis compañeros.

"Van a ser imborrables en mi vida. Por todo lo que hicimos, por todas las cosas por las que pasamos y seguramente es un hasta luego. Porque si Dios quiere, seguramente en algún momento volveré. Para poder verlos en la cancha que fue una cuenta pendiente que nos quedó y todo el cariño que recibí en todo este tiempo que me tocó estar allá.

Palabras de despedida de Braian Romero, para todos los hinchas de Defensa y Justicia

¡Gracias Braian!@romerobraian9

No es un adiós, es un hasta luego.

Braian uD83EuDD85 por siempre! pic.twitter.com/ghruqyF4kZ — Defensa y Justicia (Seguí cuidándoteuD83DuDE37) (@ClubDefensayJus) July 8, 2021

"Va a ser imborrable cuando volvimos de ganar la Sudamericana, las calles llenas. La verdad es que fue un orgullo ver a toda esa gente festejar. Y nada, sólo desearles la mayor de las bendiciones, que el club siga creciendo como lo viene haciendo hasta ahora, con el proyecto hermoso que tienen. Disfruten mucho del crecimiento del club, que están haciendo verdaderamente bien las cosas.

"Decirles que los quiero mucho, los abrazo, les mando un saludo muy grande y los voy a estar viendo siempre y voy a ser un simpatizante y un hincha más".

Ya se sumó a River

La rúbrica de Romero con River fue en formato digital -medida adoptada para reforzar los cuidados- y su vínculo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. De este modo quedará habilitado a formar parte de la lista de buena fe de la Copa Libertadores (reemplazará a Borré).

El atacante por el que River pagará entre 2,5 y tres millones de dólares por el 80% de su ficha en cinco cuotas ya se sumó a la burbuja de los de Gallardo en Cardales junto a Robert Rojas, David Martínez (ambos regresaron de la Copa América) y Lucas Beltrán, quien no logró volar a Estados Unidos por problemas ligados a su aislamiento post viaje a Europa.