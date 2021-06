"Purruco" Antuña y su nueva faceta como comentarista de fútbol

Alejado de las canchas, pero no del fútbol. Raúl Antuña, conocido en el ambiente de la redonda como "Purruco" sorprendió en el Estadio del Bicentenario con su rol de comentarista.

El exjugador de San Martín y entrenador acompaña a Claudio Bonomo en Radio Sport. "Esta fue una propuesta de Claudio, quien es amigo y me dio la posibilidad, me abrió las puertas de la emisora. Ya era algo que me gustaba, pero me tenía que preparar, estudiar e investigar cómo se hacía", contó.

A nivel nacional el caso más conocido es el de Diego Latorre, ex futbolista de Boca y la Selección Argentina que se ha convertido en uno de los analistas referentes del país. Antuña recién está empezando: en las semifinales de la Copa Liga Profesional hizo su debut.

"Yo disfruto al máximo esta experiencia y más el ver partidos de esta magnitud, de esta calidad", señaló.