Hernández convocó a 15 jugadores para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio

Sergio 'Oveja' Hernández, entrenador de la Selección Argentina de Basket, ofreció este viernes la lista de convocados para la concentración en la que definirá el plantel que viajará a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

No ha habido mayores sorpresas y algunos especialistas ven a esta plantilla capaz de ser protagonista en suelo asiático.

Se trata de diez de los 12 que fueron subcampeones del mundo en China 2019 comandados por el capitán Luis Scola y cinco nuevos convocados, un par con alguna experiencia en la mayor y otros debutantes: Leandro Bolmaro -de gran surgimiento en el concierto internacional con Barcelona-, Juan Pablo Vaulet –de muy buena temporada en Manresa-, Lautaro Berra –de valioso rendimiento en las últimas dos ventanas FIBA-, Francisco Cáffaro –pivote de 2m14 que ilusiona desde la NCAA estadounidense- y Juan Francisco Fernández –ala pivote de 2m10 que se destacó en la filial del Fuenlabrada español y ahora competirá en el Mundial U19 con el seleccionado de la categoría-.

“Armé una preselección de la que pueda salir un equipo lo más competitivo posible pero que, a la vez, tenga una cantidad de jugadores que puedan estar los próximos 10 años en nuestra Selección. Seguimos en la misma línea de los últimos años”, explicó Hernández en charla con Prensa CAB.

Sobre los cambios con respecto al equipo que impactó al mundo hace dos años, Hernández aclaró los motivos. “Los 12 de China se ganaron el derecho a una preselección y, en condiciones normales, estarían convocados, pero hay que acotar la lista tanto como los tiempos por este contexto tan particular”, explicó para luego dejar una reflexión sobre cada uno de los nuevos que se suman al subcampeón mundial. “Bolmaro ya es un deportista de nivel olímpico. Está preparado para eso. Que haya jugado 20/25 minutos en una Final 4 de Euroliga habla por sí solo. Lo mejor, en su caso, es lo que está por venir, pero lo ya tiene es muy importante y nos puede ayudar mucho”, aclaró sobre la joven figura del Barcelona, quien ya estuvo en la Mayor, cuando integró la preselección antes del Mundial. Aún no debutó oficialmente, ya que fue el último corte antes del viaje a los Panamericanos de Lima. “Lo de Vaulet también ha sido muy bueno y significativo en una gran competencia como la española”, opinó el técnico sobre el alero que promedió 7.8 puntos, 4 rebotes y 22 minutos en el Manresa. El cordobés es el noveno –de los 15- que ha tenido contacto con la NBA, ya sea jugando o siendo elegido en el draft.

Hernández también habló de los otros tres chicos que se sumarán a la mayor. “Quienes los conozcan bien no se sorprenderán de sus llamados. Ninguno de ellos llega como sparring o sólo para entrenar, aunque está claro que las citaciones responden a la necesidad que tenemos de jugadores con ese biotipo. Tenemos una carencia de estos jugadores interiores y los queremos ver mientras continuamos con su desarrollo”, comentó no sin antes hacer una salvedad. “Cáffaro y Berra pelearán un lugar desde adentro, en cambio Juan Fernández lo hará desde el Mundial U19 porque no podrá ir con nosotros a Las Vegas”, aclaró.

De Berra destacó su experiencia en la Liga Nacional e incluso en las dos ventanas FIBA, cuando promedió 3 puntos en 7 minutos durante los cuatro partidos clasificatorios para la Americup. “Técnicamente es muy bueno y con un nivel cognitivo interesante. Lo mismo que Fernández, quien ya hizo un fogueo en Europa”, describió. Juan Francisco, de 18 años, será el más chico de los 15 y tuvo su última competencia con la camiseta argentina en el Mundial U19 del 2019, dando años de ventaja. Ahora, en la conquista del ascenso a la LEB Oro española, promedió 13 puntos y 5.7 rebotes.

Preselección argentina: los citados

Bases

Facundo Campazzo: 1.80 – 30 años – Denver Nuggets

Nicolás Laprovittola: 1.88 – 31 años – Real Madrid

Luca Vildoza: 1.89 – 25 años – New York Knicks

Escoltas

Nicolás Brussino: 2.05 – 27 años – Zaragoza

Leandro Bolmaro: 2.00 – 20 años – Barcelona

Aleros

Gabriel Deck: 1.98 – 26 años – Oklahoma City Thunder

Patricio Garino: 1.98 – 28 años – Zalgiris Kaunas

Juan Pablo Vaulet: 1.99 – 25 años – Manresa

Máximo Fjellerup: 1.93 – 23 años – San Lorenzo

Ala pivotes

Luis Scola: 2.07 – 41 años – Varese

Juan Francisco Fernández: 2.10 – 18 años – Fuenlabrada

Pivotes

Marcos Delia: 2.09 – 29 años – Trieste

Tayavek Gallizzi: 2.04 – 28 años- Instituto (C)

Lautaro Berra: 2.08 – 23 años – Obras Sanitarias

Francisco Cáffaro: 2.14 – 23 años – Universidad de Virginia

