Trascendieron detalles de la feroz pelea entre los dirigentes de River con Grondona, antes del descenso

El 26 de junio de 2011 fue una fecha histórica para el fútbol argentino. Por primera vez en la historia River descendió de categoría tras caer en la Promoción contra Belgrano de Córdoba en una serie en la que gozó de ventaja deportiva pero siempre lo tuvo abajo en el tanteador global. El Pirata se impuso 2-0 como local y luego, en el Monumental, el Millonario estuvo 1-0 arriba pero los cordobeses igualaron un encuentro que no llegó a terminarse por los disturbios generalizados en las tribunas locales.

A diez años de aquel episodio, el por entonces presidente del conjunto cordobés, Armando Pérez, dio detalles de la feroz pelea que protagonizaron Daniel Passarella y Julio Grondona. En diálogo con la Oral Deportiva, el ex dirigente del Pirata reveló que “Grondona y Passarella se tenían entre ceja y ceja”.

“Passarella le dijo a Grondona que no servía más, que era un viejo carcamán. Creo que si Julio tenía menos años, lo hubiera agarrado a trompadas”, reveló Pérez en la entrevista radial. Además, dio detalles de la revancha que se disputó en Núñez, que quedó marcada como una de las jornadas más tristes de La Banda: “En el entretiempo del partido de vuelta de la Promoción hubo intervención de alguna gente, no fue fácil para el árbitro”.

Como en el pasado también estuvo al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (tras la muerte de Grondona), Armando Pérez también dio su versión de los hechos en uno de los peores momentos que atravesó la Selección, luego de las tres finales perdidas ante Alemania (en el Mundial de Brasil) y Chile (en 2015 y 2016 por Copa América). “Mascherano usó la amistad con Messi para opinar de muchas cosas en la Selección, incluso de entrenadores. No me lo contó nadie, lo vi yo”, explicó. Y agregó: “Había referentes de la Selección que usaban la imagen de Messi para opinar, Mascherano era el principal”.

“Todos los entrenadores de nombre que yo llamé no quisieron venir a la Selección. Simeone, Pochettino...También lo llamé a Bielsa y me respondió que me iba a armar un quilombo bárbaro. Ramón Díaz estuvo en mi casa, lo escuché y no me convenció lo que pretendía hacer”, continuó.

“Cuando llegué a AFA había muchas deudas, no le regalé una entrada de la Selección a nadie, por eso me puteaban tanto”, subrayó el ex presidente. “Yo fui porque se habían rajado todos, llegué y no había un peso, se debían tres meses de sueldos, de alquileres”, siguió el ex titular de la entidad de la calle Viamonte y concluyó: “Hay 180 clubes que dijeron que Tapia es su presidente, fue la primera vez que lo escuché. Después surgió lo del torneo de 30 equipos que propuso Grondona, pero yo no lo voté. Incluso discutí con él adelante de todos, porque no me parecía correcto”.

