Brasil se afirma como candidato de la mano de Neymar: baile y goleada a Perú

rasil goleó a Perú por 4-0 y consiguió así el segundo triunfo en la Copa América, que se disputa en su país. Hasta rememoró ante su adversario de este jueves la final de 2019, ganada por el pentacampeón mundial (3-1) también en su tierra. El cotejo por el grupo B se desarrolló en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, con arbitraje de Patricio Loustau y tuvo algo de show con las anotaciones de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison.

Brasil es el gran candidato. Y ya de entrada empezó ganando con un gol de Alex Sandro, a los 11 minutos del primer tiempo. Golpeó de arranque desde la posesión del balón y la circulación, pero también desde hacerse ancho con sus laterales, Danilo y Alex Sandro, y también profundo con los avances de Neymar y Gabigol, en una acción que fue de izquierda a derecha y que terminó con una definición del lateral izquierdo en el punto penal.

En el debut, el seleccionado local había vencido a un debilitado –a causa de 13 casos de coronavirus– seleccionado de Venezuela por 3-0, regulando, con el menor esfuerzo posible y haciendo algo que suelen hacer los brasileños: ir de menor a mayor en las competencias. Esta vez, Brasil encontró la apertura del marcador antes, pese a que Tite había aprovechado para hacer cambios y meter rotación para el reparto de energías entre su plantel.

Perú se presentó en el torneo como subcampeón, pero lejos del nivel que mostró en 2019: está último en la eliminatoria para Qatar 2022 y no cuenta con el goleador Paolo Guerrero, que no está 10 puntos tras la rotura en los ligamentos de la rodilla derecha que sufrió jugando en Inter, de Brasil. Su única aproximación en el primer tiempo fue con un remate desde afuera del área de Tapia que fue fácilmente controlado por el arquero Ederson.

Pero Perú estuvo muy cerca de empatar a los 39 minutos de la primera etapa, con un buena atajada de Ederson sobre Yotún, que intentó picar con zurda la pelota por sobre el arquero y el balón terminó en el córner; todo nació de una jugada de Christian Cueva, el rebelde ofensivo que cuenta Ricardo Gareca, en posición de enganche; de ahí hizo correr la pelota para Yotún.

Neymar, en posición de falso 10, pudo encarar varias veces y sacarse de encima la marca rival con suma facilidad. Por allí le hizo daño al mediocampo de Perú, aunque Brasil tampoco es que generó muchas situaciones de riesgo, apenas un remate de Fabinho y otro de Alex Sandro: en el primer tiempo se quedó más en intenciones más allá de la muy buena acción del 1-0.

En la segunda etapa, Brasil salió con la decisión inicial: y tuvo una situación de riesgo con un derechazo de Danilo que se fue desviado. Los laterales del equipo de Tite eran la mejor llave para romper líneas defensivas de Perú.

El VAR ayudó a Loustau

La diferencia volvió a hacerlo la jerarquía de Neymar. El 10 ingresó al área y Tapia lo movió dos veces, arriba y abajo, aunque difícil de apreciar si con la suficiente fuerza como para que ese contacto sea considerado falta: Patricio Loustau cobró penal, aunque luego fue llamado por el VAR y, tras ver la acción en el monitor, resolvió que no era penal, por lo que el juez argentino dio marcha atrás por su primer vistazo.

Pero Neymar, más allá de la bronca por no haber podido ejecutar ese penal, no se iba a quedar con las ganas de hacer un gol: por eso a los 23 minutos convirtió con un derechazo desde afuera del área. Ese fue un golpe decisivo para un seleccionado peruano que se había esforzado pero que no había podido lastimar al local.

Brasil es Brasil. Porque después del segundo gol generó un sinfín de situaciones, tuvo un nivel arrollador y ya Perú no lo pudo contener. A tal punto que en los últimos cuatro minutos, entre Everton Ribeiro y Richarlison transformaron la victoria en goleada, con dos anotaciones con el ADN local: paredes, triangulaciones y desequilibrio colectivo, anotaciones a la carrera y resueltas en el punto penal.

En la última realización del certamen, en 2019, Brasil había goleado a Perú en la etapa de grupos por 5 a 0 en el Arena Corinthians, de San Pablo, y ambos volvieron a encontrarse en la final, con un 3-1 del anfitrión. El comienzo de esta versión en 2021 siguió ampliamente favorable al equipo de Tite, con un 4-0 contundente.