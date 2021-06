Fútbol sanjuanino: la fecha clave para decidir si regresa o no los entrenamientos

A pesar de que el Gobierno provincial habilitó la reanudación de los entrenamientos de todas las disciplinas deportivas, el fútbol semiprofesional de San Juan es el único que mantiene el parate. La actividad está suspendida desde el 11 de mayo, y todo parece indicar que por ahora, no habrá regreso.

Este último martes hubo una reunión en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol entre las autoridades del organismo y presidentes de los clubes locales, tanto de la Primera como Segunda División. Lo que se resolvió fue convocar un nuevo encuentro, pautado para el día 28 de junio, para analizar la situación sanitaria y "ver qué medidas se pueden tomar".

Cuando se decidió parar la actividad, a principios de mayo, las instituciones habían acordado regresar con los entrenamientos en agosto y la competencia en septiembre. Sin embargo, hubo un estallido entre jugadores y, en un principio, se propuso retomar antes las prácticas. Pero esto no sucedió ni va a suceder.

Desde la casa madre del fútbol sanjuanino argumentan que la situación sanitaria no es la mejor. Los casos y muertes de coronavirus no se detienen y, como en el resto de las provincias, la ocupación de camas también es un tema preocupante. Desde la Liga por ahora prefieren esperar, y advierten que, "cualquier institución que no respete lo acordado serán sancionadas por el Tribunal de Penas de la Liga".