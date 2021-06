Selección: periodistas sanjuaninos se la juegan y eligen su equipo ideal para ganar la Copa América

Hace casi 30 años que la Selección Argentina no se borda una estrella. Lo intentará ahora en Brasil, donde se le escapó el Mundial 2014 y cayó en semis de la Copa América 2019. Con un equipo de muchas caras nuevas -13 de los 28 futbolistas tendrán su estreno en la competencia continental- Lionel Scaloni buscará conseguir su primer título para cortar una larga sequía en medio de una profunda renovación en el plantel.

El arquero Emiliano Martínez, los defensores de la camada de River como Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, el "Cuti" Romero y Nico Domínguez, son algunos de los futbolistas que tendrán su primera experiencia continental. De "la camada de las tres finales", en la actual nómina solo están Messi, Agüero, Di María y Otamendi.

Si bien hoy para Scaloni, de los "experimentados", solo el futbolista rosarino integra el once titular, periodistas sanjuaninos pidieron por Di María y Agüero. Así lo expresaron en una nota con Tiempo de San Juan, en la que se animaron a armar el equipo ideal para alzar la Copa América, a horas del debut contra Chile.

Diego Ruiz - periodista de Canal 8

Equipo ideal: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Fundamentos: "Pondría a Armani porque tiene experiencia en partidos importantes. En defensa me gustan los laterales que hagan bien el ida y vuelta, y creo que Montiel y Tagliafico tienen la capacidad para hacerlo. Martínez Quarta va muy bien de arriba y es un defensor rápido con buena altura. Y el Cuti Romero demostró en dos partidos que es un jugador que cabecea muy bien y sabe cuándo salir a cortar. En el medio campo me gusta la combinación de jugadores rápidos con jugadores que tengan buen juego con los pies y creo que Paredes y Lo Celso pueden asociarse bien. A Lautaro lo dejaría un poquito más adelantado que Messi para que pueda tirar alguna diagonal o llevarse alguna marca para liberar espacio para que Messi remate. De Paul y di María por las bandas pueden hacer la diferencia con velocidad".

Lourdes Solano - Futboleras Radio Antena 1

Equipo ideal: Emiliano Martínez; Lucas Martinez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Fundamentos: "La camada nueva tiene mucho para demostrar. El trío Paredes, De Paul y Messi me encanta, siento que Leo encontró a sus cómplices dentro de la cancha y eso es importante. La verdad le tengo mucha fe a esta generación".

Emiliano Martínez

Pablo Karki - periodista de Diario Huarpe

Equipo ideal: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella y Marcos Acuña; Rodrigo de Paul y Leandro Paredes; Ángel Di María; Lionel Messi y Nicolás González; y Lautaro Martínez.

Fundamentos: "En el arco me inclino por Martínez, porque Armani no viene con ritmo por los problemas públicamente conocidos. Los dos marcadores de punta tienen que primero marcar, pero deben proyectarse al ataque. Y de los centrales que tiene me gustan mucho Romero y Pezzella. En el medio los veo bien a De Paul y Paredes tanto en la recuperación como en el juego. Y arriba, Messi no puede faltar pero creo que en esta Selección tampoco puede faltar Di María por el talento y la experiencia. Mientras que Nico González anda muy bien y Lautaro también".

Ángel Ligorria - periodista de Canal 13

Equipo ideal: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta o Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero.

Fundamentos: "Soy de la idea de que los equipos deben armarse de atrás para adelante y por eso celebro la inclusión de un arquero como el Dibu, alguien que está acostumbrado a enfrentarse a los mejores delanteros del mundo. Luego en la defensa es una lástima que hoy no se pueda contar con el Cuti Romero por lesión, me encantó su presentación y creo que necesitamos ese tipo de centrales y menos Otamendi en el seleccionado. En cuanto al medio, me gustan tipos de buen pie, y pese a la entrega que aporta De Paul en cancha, no es alguien de mi gusto futbolístico. Adelante me parece que si Messi juega más retrasado, ya sea libre o como enganche y adelante juegan dos 9, se los puede aprovechar más a los atacantes. Si Agüero no está bien desde lo físico, ahí si podrían jugar Nico González o Julián Ávarez".

Sergio Agüero

Federico Funes - periodista de Diario El Zonda

Equipo ideal: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Fundamentos: "No cambiaría muchos nombres respecto a la idea que tiene Scaloni. Acuña lo subiría a la mitad de la cancha, donde rinde al cien por ciento y tiene buena llegada, ingresando Tagliafico a la última línea. En el arco, Armani es el titular y con muchos más minutos que Martínez, o sea que si está habilitado tiene que estar. Y lo otro sería que metería a Palacios, para que manejen con Paredes la mitad de la cancha y darle equilibrio al equipo. Adelante sin dudas, Messi y Lautaro, inamovibles si están bien".

Cuti Romero

Alejandro López - periodista de Canal 5

Equipo ideal: "Franco Armani, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi,

Fundamentos: "Al equipo le falta solidez defensiva, obviamente que eso se trabaja. Creo que tiene que aprovechar los momentos de los jugadores y hay algunos, a pesar de que Scaloni habla de un recambio, que ya no pueden estar de titular ni en el banco. De mitad de cancha para adelante somos los mejores, pero el problema es atrás. Ese es mi equipo ideal para ir trabajando, pensando en el Mundial".