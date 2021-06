Recuperado de coronavirus, Tobías Martínez viajó a La Plata para disputar la 8va fecha

Desde este miércoles 2 y hasta el viernes 4 de junio, se disputará la 8ª fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata, categoría que vuelve a la actividad, luego de la malograda fecha anterior y de la recuperación del piloto sanjuanino por su COVID positivo. Por suerte para Tobías, la lluvia caída en la apurada 7ª fecha, interrumpió el apretado cronograma dispuesto para un solo día de competencia, y no pudiendo disputarse la final pasada, los puntos que sumaron el resto de los pilotos no fueron demasiados y Tobías mantiene el 6º lugar en el campeonato y las chances intactas de pelear por la corona 2021. Cabe aclarar que la ACTC dio por terminada la fecha pasada, por lo que no se disputará la final suspendida por lluvia.

Por ello el piloto sanjuanino viaja hoy a La Plata con la consigna de recuperar el terreno perdido y acortar las diferencias con los punteros, buscando posicionarse mejor para la Copa Coronación de Oro, que definirá al campeón a partir de la 12ª fecha.

“Vamos con el auto óptimo y revisado y con un tiempo sin correr, el equipo pudo revisarlo bien. Vamos a tratar de ir a sumar y estar en los puestos de adelante para recuperar algo de lo poco que nos sacaron la carrera pasada, asi que buscamos sumar en esta etapa y seguir prendidos en el campeonato” comentó Tobías, ya recurado y con el alta médica por el resultado positivo que no le permitió estar en la fecha pasada también disputada en el Mouras.

Vía carretera, el sanjuanino parte hoy hacia La Plata para testearse al llegar e ingresar en la burbuja dispuesta entre semana, y con un protocolo mucho más estricto. La ACTC logró la aprobación para la disputa de esta fecha, en los días previos a la vuelta de las restricciones, previstas para el fin de semana del 5 y 6 de Junio.

La 8ª fecha tendrá actividad en pista desde mañana miércoles, con las dos tandas de entrenamientos habituales. Con circuito sin chicana, la continuidad para el sábado con una 3ª tanda de entrenamientos y clasificación, mientras que el domingo se disputarán las series y la final. Este 8º capítulo del TC Mouras y TC Pista Mouras, es compartido con la 3ª fecha de las TC Pick Ups.