Fútbol sanjuanino en llamas: Iturrieta y Cuevas, cara a cara en una reunión que será clave

Entre el lunes y martes próximo habrá una reunión clave en la Liga Sanjuanina de Fútbol, en medio de un ambiente caldeado por la renuncia de Gerardo Iturrieta, quien estaba a cargo de Tesorería. El ex presidente de Colón protagonizará un encuentro con los dirigentes del fútbol local, entre ellos Oscar Cuevas, titular el organismo y con quien señaló tener diferencias.

El encuentro se llevará a cabo en la sede de calle Santa Fe, que se mantiene cerrada desde hace días por las restricciones impuestas en el deporte sanjuanino ante la segunda ola de coronavirus. Aunque no está definido si será el lunes o el martes, y el horario del esperado "cara a cara", la comisión no quiere dilatar el asunto y busca encender -lo antes posible- la pipa de la paz.

En este contexto no está descartado que Iturrieta vuelva a sus funciones, aunque al momento de presentar su renuncia descartó la posibilidad de cambiar de decisión. Pero todo puede pasar, sobre todo, teniendo en cuenta que el dirigente cuenta con el apoyo de una gran parte de dirigentes. Cuevas comentó que charlará con los integrantes del Honorable Consejo Directivo para ver si aceptan o no la renuncia, pero avisó que "respetará su postura".

Cabe destacar que la bomba estalló este último miércoles cuando el ahora ex tesorero pegó el portazo de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Lo hizo en el grupo de WhatsApp que comparte con los presidentes de los otros clubes y Cuevas, nada menos. "Cumplo en informar mi decisión de RENUNCIA (con mayúscula) al cargo de tesorero de la LSF, cargo que me fue otorgado mediante asamblea del día 22/01/21, en el que fui promovido por la mayoría de los clubes que componen esta liga", arrancaba el comunicado

En el texto explicaba que la decisión tenía que ver con "no sentirme parte de las decisiones del andamiaje diario de la institución". Además hablaba de "toma innecesaria de personal y relaciones arbitrales". Esto último tiene que ver con las siete personas que sumó Cuevas como personal de la Liga Sanjuanina de Fútbol: tres administrativos, dos seguridad, una kinesióloga para árbitros y una secretaria personal. "No estoy de acuerdo con cosas que han pasado y decido hacerme a un costado", se limitó a decir Iturrieta.

Cuevas, por su parte, comentó que la noticia lo tomó por sorpresa y cruzó a su par diciendo que hay "otro trasfondo en la decisión". "En el comunicado dice que tiene diferencias conmigo, la verdad no sé. Pero son determinaciones personales, hay que respetarlas. Además no hemos tomado decisiones grandes. Decir que se va, es su decisión. Pero me parece que es una excusa, que quiere justificar la decisión con eso", agregó el ex presidente de Peñarol.

La novela continuará...