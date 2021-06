A fondo con Latorre: del Bicentenario "parece un billar" al "habría que postergar la Copa América"

Distendido y con el celular, pero amistoso para charlar con la prensa. Mientras se acondicionaba el césped del Estadio del Bicentenario para recibir a Colón e Independiente, la segunda semifinal de la Copa de la Liga Profesional, Diego Latorre habló de todo con Tiempo de San Juan: la derrota de Boca, la Copa América en Brasil y qué le parece el escenario sanjuanino, elegido también para albergar este próximo viernes la gran final.

De antemano, el reconocido analista deportivo, comentarista y exfutbolista la eliminación del equipo "Xeneize": "Los verdaderos partidos donde se muestra el nivel de fútbol tiene esto, confrontación: uno juega en la medida rival te lo permite. Cuando sube la vara, hay que ver qué recursos tiene pata imponer su funcionamiento. Esta claro que Boca tiene mucho por mejorar".

En este contexto, calificó como "pobre" la semifinal que animaron Boca y Racing. "No hay mucho que rescatar. Ninguno de los dos se impuso. Jugaron con muchos temores y dio la sensación que estaban esperando quién pateaba mejor los penales o cómo llegaban a los penales, antes de plantear un desenlace más natural".

Elogios para el Bicentenario

"Yo pisé la cancha y me parece un billar, muy pareja. Quizás hoy se estila un campo más húmedo para que la pelota corra más rápido. Pero en general, el campo estaba impecable. El campo y las instalaciones, un lujo".

Su dura crítica con la Copa América

"Me parece un despropósito que se juegue cuando hay una situación sanitaria de tanta emergencia y que la gente, el pueblo, está sufriendo las consecuencias del virus. Me parece hasta ofensivo que el fútbol se quiera imponer sobre la salud, es una incoherencia. Hasta que la pandemia no termine no están dadas las condiciones para sobrellevar un evento de esa magnitud, más allá de los protocolos, organizaciones y cuidados que tiene el fútbol en particular. Habría que esperar un par de meses y postergarla".