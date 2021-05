Dónde se jugaría la Copa América tras la suspensión en Argentina

Venía siendo una versión que crecía cada segundo más, y finalmente se confirmó. Por decisión de la Conmebol, se suspendió la organización de la Copa América en Argentina. Ahora, el ente sudamericano debe decidir dónde se llevará a cabo el torneo continental, ya que debería comenzar el 11 de junio.

Primero fue la baja de Colombia. Los conflictos sociales por el intento de una reforma tributaria, la falta de garantías a nivel seguridad, los brotes por Covid-19 y las posibles renuncias de funcionarios públicos generaron que Colombia no pueda llevar a cabo la mitad de la organización del certamen continental.

Noticias Relacionadas Efecto coronavirus: se suspende la Copa America 2020

Ante esta situación, el presidente argentino Alberto Fernández había afirmado: "Nosotros podemos analizar la posibilidad de ser únicos organizadores de la Copa América en la medida de que todos estrictamente cumplan las condiciones de controles", y todo parecía indicar que sí. Hasta este mismo domingo, día en que se conoció la noticia, en Argentina se estaban terminando de decidir los estadios que iban a ser escenarios de todos los encuentros, pero Conmebol bajó el martillo y cayó como un baldazo de agua fría.

Estos son los principales candidatos a ser sede de la Copa América

El tweet de Conmebol fue contundente. "En atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La CONMEBOL analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental". Pero, ¿cuáles son los principales candidatos?

La dupla organizativa Chile-Paraguay es una de las opciones fuertes. En el país trasandino, el proceso de vacunación se encuentra sobre ruedas. Más del 50% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna, mientras que más del 40% ya obtuvo también la segunda. Sin embargo, aún continúan con número diarios de contagios algo más altos de lo esperado: el 30 de mayo informaron 7.772 casos positivos en las últimas 24 horas.

Ambos países ya se habían propuesto como sedes ante la baja de Colombia. Pero en Paraguay están pasando los peores días de pandemia: el Ministerio de Salud informó que entre el domingo 23 y el sábado 29 se reportaron 20.362 positivos y 752 fallecidos. Desde el viernes que Paraguay encabeza la lista de la tasa de mortalidad mundial en relación a su población.

Otra de las posibilidades es mudar el torneo a América del Norte. Estados Unidos, sede de la Copa en 2016, se ofreció para albergar el certamen. En un comienzo, la chance fue descartada ya que Conmebol tenía planeado que tenga lugar en el Sur del continente. Pero en estas últimas convulsionadas horas, no sería una locura disputarla en un país con casi toda su población vacunada contra el coronavirus, que hasta podría permitir la presencia de público en las tribunas.

¿Se puede suspender la Copa América?

Este lunes por la mañana se reunirá el Consejo de la Conmebol y analizarán las opciones que tienen. Como los tiempos son muy cortos, el ente sudamericano evaluará también si directamente la Copa América se suspende o no. Si no se consigue lugar para su disputa, no hay que descartar la chance de que se cancele el certamen.