El clásico Central - Newell´s, interrumpido: un drone terminó `reventado´ por Pablo Pérez

Un momento tenso y confuso se vivió en pleno partido de ayer entre Central y Newell`s. Un drone hizo detener el clásico por algunos segundos. Apenas se había jugado algo más de un minuto cuando el aparato dirigido sobrevoló el campo de juego del Gigante de Arroyito con una bandera canalla y una burla bastante picante.

En ese momento, el árbitro Fernando Echenique detuvo el juego y hasta que no fue retirado de la cancha no se pudo seguir el partido. Aparentemente el dispositivo era manejado desde afuera del estadio y como no lo retiraban ni reclamaban, Lucas Gamba le pegó un manotazo, lo bajó y lo tiró.

Como todos pudieron ver en plena trasmisión en vivo, la cosa no terminó ahí porque el jugador Pablo Pérez fue en busca del aparato, le pegó dos taponazos y lo destrozó en el acto. Es decir que el supuesto hincha pícaro que quiso hacer la broma, quien llamó la atención de todos los que seguían el partido por televisión, perdió en ese instante no menos de 1.000 dólares, que es lo que vale dicho drone.

El momento fue duro y confuso para ambos equipos, ya que no causó ninguna gracia entre competidores y, mal maniobrado, podría haberle caído sobre la cara o cabeza de algún jugar y quizás, hasta podría haberlos lastimado.

El pisotón de Pérez recorrió las redes, ya que luego se conoció el estado en el que quedó el aparato que, incluso, aun tenia marcados los tapones del futbolista sobre parte de la carcasa del mismo.

Sobre el partido, el equipo canalla abrió el contador y se puso en ventaja en el marcador, sobre los 17 minutos del primer tiempo. Marco Ruben hizo gala de su jerarquía goleadora y marcó el 1-0 con el que Central le ganó a su clásico rival santafecino.

Los memes tampoco se hicieron esperar, y muchos usuarios se animaron a compartir algunos que, sobre todo, hacían referencia a la supuesta cara del dueño del drone cuando vio, inútilmente, el triste desenlace del mismo.