Los futbolistas que se pierden las semis en San Juan

Los cuatro mejores equipos de la Copa Liga Profesional palpitan las semifinales que tendrán como escenario el Estadio del Bicentenario, que también albergará la gran final. A contrarreloj, la mayoría de ellos esperan por la recuperación de jugadores importantes, aunque a tres días de los cruces ya confirmaron algunas bajas. A continuación, el panorama de cada uno de ellos.

Boca, sin Almendra

Finalmente se confirmó que Agustín Almendra sufrió un desgarro en la victoria ante The Strongest en la Libertadores, motivo por el que se perderá nada menos que la semifinal de la Copa de la Liga contra Racing. "Lesión muscular en el aductor derecho", explicaron en el parte oficial del club.

El DT Miguel Ángel Russo ya sabe que tampoco podrá contar con Cristian Medina, quien todavía sigue apartado por coronavirus y recién este domingo se cumplirá el tiempo correspondiente de cuarentena que indican los protocolos, casualmente el mismo día que la delegación de Boca emprenderá el vuelo hacia San Juan. También depende del alta clínica que tiene que recibir el juvenil de 21 años, por lo que es prácticamente imposible que pueda volver a jugar luego de tanto tiempo de inactividad.

Racing, sin su figura

La Academia no contará con Gabriel Arias ni Eugenio Mena. El arquero fue el principal sostén que hizo llegar tan lejos a la Academia: figura contra San Lorenzo en el partido decisivo para alcanzar los cuartos de final y héroe en los penales contra Vélez, en el primer mano a mano del torneo. Sin Gaviota, que se acostumbró a sacar como mínimo una pelota de gol por partido, las acciones del equipo de Pizzi bajan considerablemente.

A Arias se suma Eugenio Mena. Ambos viajarán este viernes hacia Santiago de Chile. Ya se sometieron a los hisopados, dieron negativo y en las próximas horas se estarán sumando a la Roja. La Federación se mostró inflexible con Racing y no aceptó ninguna alternativa para que sus jugadores pudieran estar en la semifinal contra Boca.

Alarmas encendidas en el Rojo

Domingo Blanco no pudo completar el partido del miércoles contra Guabirá (1-0), encuentro en el que debió ser reemplazado por Adrián Arregui a los 43 minutos de la segunda etapa. Los médicos lo examinaron y diagnosticaron que sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo. Si bien en un principio despertó preocupación, el futbolista realizará trabajos de kinesiología y en el cuerpo técnico estiman que va a poder jugar sin inconvenientes el lunes, cuando Independiente se mida con Colón en San Juan, por las semifinales de la Copa de la Liga.

Lucas González, quien el 18 de mayo sufrió un desgarro en un bíceps femoral durante el partido ante Bahía (1-0), comenzó a realizar trabajos de campo y lo esperarán hasta último momento, pero no va a ser fácil que llegue. Si no puede contar con el regreso de Saltita, el entrenador deberá definir si se inclina por Gonzalo Asís, marcador de punta diestro que se desempeñó en esa posición frente a Guabirá y no convenció, o si opta por el ingreso de Adrián Arregui, un volante con contracción a la marca.

Colón, con dudas

Leonardo Burian, uno de los arqueros con menos goles recibidos en la Copa, seguirá defendiendo del arco. El mediocampo estará integrado por Federico Lértora de cinco, Facundo Mura por Eric Meza, expulsado ante Talleres, en la banda derecha, Gonzalo Piovi y Rodrigo Aliendro por el centro y Alexis Castro, en la banda izquierda.

Mientras que en el fondo aparece la primera incógnita. Paolo Goltz, recuperado del desgarro en el recto femoral derecho, iba a regresar después de tres partidos pero este miércoles sufrió una molestia en la pantorrilla derecha y el técnico lo esperara hasta último momento. De llegar, saldrá Facundo Garcés o Bruno Bianchi. Si no, seguirán ambos con Rafael Delgado.

Con información de Olé