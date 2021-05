Viaje de 40 horas y a pulmón, en medio de un estallido social: la odisea de un sanjuanino para estar en los JJOO

580 kilómetros en colectivo de larga distancia para llegar a Córdoba y desde allí, emprender viaje en avión hacia Buenos Aires. De Ezeiza a Bolivia, otra conexión más -obligada- para finalmente arribar a Colombia, hoy atravesada por un estallido social que ya dejó 25 muertes. Después, controles e hisopados que cuestan hasta 80 dólares, una locura para un joven atleta que llegó hasta Bogotá con sus ahorros y tarjetas de crédito. Odiseas si las hay, y que Gonzalo Molina ya ha padecido en un deporte que en San Juan, se hizo más popular gracias a él.

"Chalo", como ya todos lo conocen, viajó a la capital colombiana con la clara intención de meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio, que darán comienzo el próximo 18 de julio. Este fin de semana estará disputando las fechas 3 y 4 de la Copa del Mundo de BMX, el último certamen previo a los JJOO y que también tendrá un carácter preparativo y selectivo para el Campeonato Mundial de Holanda.

Pero llegar a Colombia no fue nada fácil. El viaje fue planificado en Italia, donde participó de la primera y segunda ronda de la Copa del Mundo y no llegó a cumplir las expectativas personales. Con la ilusión viva de estar otra vez en las olimpiadas, como en 2016, cuando participó de los Juegos en Río de Janeiro, Molina apostó todo por esta última competencia y recurrió al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo para costear el viaje. Sin embargo, nada salió como lo esperaba: desde el organismo le manifestaron que no iban a financiar un viaje para ir a un país que está en "guerra". Hubo intentos de convencer al ente deportivo, que esta semana protagonizó una polémica por el viaje de un grupo de atletas al Sudamericano, pero fue en vano.

Gonzalo ya participó de los JJOO Río de Janeiro en 2016. En esa edición también participaron otros tres sanjuaninos: Viviana Chávez, Bruno Lima y Gonzalo Tellechea.

Pese a las dificultades, "Chalo" se las ingenió para poder viajar. La Federación costeó la inscripción para la competencia y los sponsor ayudaron con otros gastos. Lo demás, como hospedaje, comida y viaje, corre por cuenta propia. Hasta los hisopados, que podrían ser tres, los debe abonar de su bolsillo (cada uno cuesta 80 dólares). "Me la jugué y busqué todo el apoyo posible. Estoy con tarjetas de crédito y gastando todos los ahorros", comentó el biker, quien ya pidió un subsidio en la Secretaría de Deportes, de fuerte apoyo para con los atletas sanjuaninos, y espera respuestas en la próxima semanas.

Después llegaron los extensos viajes en colectivo y avión. El deportista sostuvo que fueron tres conexiones las que realizó para llegar a Colombia, donde lo esperaban estrictos protocolos de seguridad y sanidad. Y contó una infidencia. Al llegar al aeropuerto, en Migraciones saltó una alarma cuando lo identificaban. Por eso, estuvo casi dos horas varado en el lugar, hasta que finalmente la seguridad pudo comprobar que se trataba de un deportista profesional y no tenía antecedentes penales.

Ese mismo domingo que arribó a la capital se instaló en el hotel para, automáticamente, cambiar el chip y pensar en la Copa del Mundo. De hecho, el sanjuanino ya se encuentra entrenando en la pista del Parque El Salitre de Bogotá, donde este viernes comenzarán los entrenamientos oficiales. Pese al estallido social que, desde el pasado 28 de abril, sacó a las calles a miles de ciudadanos y provocó serios incidentes, el rawsino señaló que en la zona donde está alojado está todo tranquilo. "La gente se maneja normal, no hay ningún problema. Se ha calmado un poco, al menos donde estoy yo. Eso es bueno. Ahora a pensar en la competencia y buscar el mejor rendimiento", cerró Molina, quien sabe que una buena actuación en tierra colombiana lo acercará a Tokio.