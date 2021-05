La fiesta del Kun: entró y se despidió del City con dos goles

El último baile de Sergio Agüero en el Manchester City fue mucho mejor de lo planeado. Emoción pura en la despedida del Kun del club que lo cobijó durante 10 años, y del que se va goleador absoluto con un total de 260 tantos. El argentino entró a los 64 minutos del segundo y se despachó con dos goles para hacer delirar a los 10 mil hinchas que coparon el Etihad Stadium.

Los dirigidos por Pep Guardiola se florearon y le ganaron 5-0 al Everton, pero esto es pura anécdota. El título ya estaba en sus manos y no jugaban por nada. Lo relevante fue el adiós de Agüero, que incluso tuvo dos claras para irse con un hat-trick, pero Pickford se encargó de aguar la fiesta en ambas oportunidades.

De arranque, tanto el plantel del City como el del Everton le hicieron un pasillo al argentino, que entre aplausos y un aluvión de carteles de los fans se retiró a la tribuna para acompañar a los suplentes. Guardiola lo hizo entrar en el complemento y ahí pudo demostrar en cancha el talento que lo hizo del celeste.

Al borde las lágrimas, el ex Independiente escuchó el pitazo final y se abrazó con cada uno de sus compañeros. Termina su contrato el próximo 30 de junio con el club en donde convirtió 260 goles en 389 partidos, lo que lo ubica como el jugador con más goles en la historia de la institución.

"Cuando llegué acá, no esperaba que todo fuera tan bien, porque era el delantero reserva en el Atlético Madrid. Pero todo fue genial, me encontré muy cómodo en el club y mis compañeros me ayudaron mucho. Ahora, miro los números de todos estos años y pienso 'Wow'. Al principio no me fijaba mucho, pero ahora estoy muy feliz por todo lo que he conseguido en el club y los goles que he marcado", aseguró en una carta el argentino.

En su tiempo en el City, Agüero logró cinco títulos de la Premier League, seis Copas de la Liga y una FA Cup. Podrá ponerle la frutilla al postre el próximo 29 de mayo, cuando el Manchester dispute su primera final de Champions League contra el Chelsea.