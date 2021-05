Revuelo por las fechas de la Copa LPF: ¿la final también podría ser en San Juan?

En medio del confinamiento que dispuso el presidente Alberto Fernández para frenar los contagios de coronavirus, crece la incertidumbre por los encuentros definitorios de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Las semifinales que iban a disputarse este sábado y domingo en el Estadio del Bicentenario fueron suspendidas, al igual que la final en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Mientras analizan cuándo y dónde se disputarán estos encuentros, en las redes sociales empezó a sonar fuerte la posibilidad de que San Juan reciba los tres partidos, es decir semis y final.

Según los rumores, la AFA le propondría al Gobierno nacional disputar los tres partidos en menos de 72 horas y en una misma sede: el Bicentenario de Pocito. Este plan tentativo –no oficial- menciona la posibilidad de que Colón-Independiente y Racing-Boca se jueguen el sábado 29 y los finalistas, en burbuja y con estrictos controles sanitarios, se enfrenten en el duelo consagratorio el martes 1 de junio. Es decir que los dos equipos que disputen la final quedarían concentrados en la provincia, evitando viajes y contacto con el exterior.

Consultado por esto, Jorge Chica, secretario de Deportes, explicó que “no han consultado nada” y remarcó que “se dicen tantas cosas, pero no hay nada”. Es cierto que la decisión la tomarán Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Marcelo Tinelli, presidente de la LPF”. Después, de ser cierto el rumor, será San Juan quien decidirá si recibe también la gran final del torneo. Cabe destacar que la definición de la Copa Diego Armando Maradona, que vio a Boca campeón, también se llevó a cabo en el “Gigante” de Pocito.

El lunes seguramente se conocerán más detalles sobre las fechas y escenarios, porque también se barajan el 2 y 5 de junio como posibles fechas para las semis y final. Sin embargo, hay cuestiones a analizar, como por ejemplo que en esos días hay Eliminatorias Sudamericanas y algunos equipos, como Boca y Racing, podrían perder jugadores. Entonces nacerá otro problema.

De todos modos, frente a una segunda ola de Covid-19 que no da tregua, todavía no hay garantías de que el 1 de junio la pelota vuelva a rodar. Es cierto que la posibilidad de que San Juan reciba los encuentros del 29 de mayo y 1 de junio, de ser cierto, es compleja porque las semifinales las recibiría dentro de los días pautados de confinamiento. Habrá que esperar. En AFA y Liga Profesional son cautos y por ahora no anticiparon nada.