Tobías Martínez, ausente del TC Mouras por coronavirus

TOBÍAS MARTÍNEZ NO CORRERÁ ESTE VIERNES EN LA PLATA

Lamentablemente San Juan no estará representado en esta fecha del TC Mouras, que ante el anuncio presidencial, se disputará en forma completa en la jornada de hoy viernes 21 del corriente.

El Campeón del TC Pista Mouras no viajó a La Plata y esperaba las confirmaciones de la categoría en cuanto a confirmación o suspensión de la 7° fecha a disputarse en el presente fin de semana, en conocimiento de la posibilidad de nuevas medidas restrictivas por parte del Gobierno Nacional ante la difícil situación sanitaria que atraviesa nuestro país.

A la incertidumbre generada por la situación actual, se sumó la de Tobías, que en el transcurso de la semana, el jueves para ser más precisos, se realizó el control de rutina con hisopado para viajar ese mismo día, pero el testeo arrojó resultado positivo, aunque con muy baja carga viral. Esta situación modificó los planes de viaje, ya que se decidió esperar hasta hoy viernes para volver a realizar el control, y en caso de obtenerse resultado negativo, recién viajar a La Plata a sabiendas de que el sanjuanino se perdería todo el viernes de entrenamientos e iniciaría actividad el sábado 22. Por supuesto que los anuncios presidenciales cambiaron todo el mapa de situación, y haciendo el confinamiento respectivo, Tobías se mantiene en San Juan y junto al equipo deciden no participar en esta fecha.

“Lamentablemente el jueves cuando me fui a hisopar antes de todas las carreras, como lo hago normalmente, di positivo., sin tener ningún síntoma, y sin saber en donde me lo contagié, simplemente dio positivo y no vamos a poder ser de la grilla en este fin de semana. Estamos muy tristes porque se nos pasa una buena oportunidad, pero bueno, a todos nos puede pasar, asi que hay que cuidarse y tratar de seguir empujando” comentó Tobías confirmando su situación actual y justificando su inasistencia a la 7° fecha.

Lamentablemente la categoría decide comprimir todo un fin de semana en una sola jornada y evidentemente Tobías se ve perjudicado, pero el piloto sanjuanino sabe que debe recuperarse para volver a participar, una vez que las actividades deportivas se normalicen en nuestro país

“Agradecido a todos lo que hacen posible esto, a todos los que me apoyan como el Gobierno de San Juan, Portho Gelatto, Mercedes Pompeya, Red Balderramo, Biker Motos y Blanca Paloma Transportes” finalizó Tobías que espera cumplir la cuarentena, recuperarse pronto y volver a la pista.