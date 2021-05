San Juan suspende todo el deporte: desde las caminatas saludables hasta el fútbol 5

La segunda ola de coronavirus no da tregua. San Juan registró este último jueves la cifra más alta de contagios en toda la pandemia y era de esperarse la adhesión al confinamiento de 9 días que dispuso el presidente Alberto Fernández. Si bien todavía no definen los detalles de cómo afectarán las nuevas medidas a los sanjuaninos, desde la Secretaría de Deportes confirmaron a Tiempo de San Juan que suspenderán todas las disciplinas deportivas: desde las caminatas saludables hasta el fútbol 5.

La medida regirá desde las 0 de este sábado de mayo hasta el domingo 30 del corriente mes. El fútbol profesional es la primera actividad afectada por el confinamiento. Las semifinales de la Copa LPF que iban a disputarse este fin de semana en el Estadio del Bicentenario fueron suspendidas este viernes en la mañana.

La determinación también repercute en todas las divisiones de ascenso: desde la Primera Nacional hasta la Primera D. Es decir que San Martín cancelará su viaje a Buenos Aires, donde iba a enfrentar a Deportivo Morón, y lo mismo harán Peñarol y Sportivo Desamparados, quienes cancelarán por nueve días todas sus actividades.

A nivel local el fútbol semi-profesional está suspendido desde el 3 de mayo pero los dirigentes tenían prevista una reunión el 28 de mayo para analizar el regreso de los entrenamientos en el mes de junio. El encuentro, lógicamente, será postergado. Los demás deportes federados también suspenderán todas sus actividades desde el próximo lunes. Los clubes sociales se sumarán a la medida y cerrarán sus puertas.

Los deportes al aire libre también están afectados a la medida nacional. Esto incluye al ciclismo, running, mountain bike y trekking. Además, las caminatas saludables, la primera actividad permitida cuando se desató la pandemia en 2020, tampoco estarán permitidas en lo que dure el confinamiento.

Otra medida importante para mitigar los contagios de Covid-19 es el cierre total de los gimnasios, pese a los protocolos aplicados en los últimos meses para el cuidado de los clientes, y las canchas de fútbol cinco, los centros de mayor concentración de sanjuaninos. "Cierra todo por los próximos nueve días", explicó una alta fuente de la Secretaría de Deportes.

Declaraciones:

"Me parece que es la única opción que existe en el corto plazo, para frenar la circulación viral y el índice de contagios que existen hoy en el país. Hoy no es tiempo de evaluar si lo que se hizo estuvo bien o mal, si las medidas preventivas fueron suficientes o no.

Hoy la única opción que existe para llevar un alivio inmediato al sistema de salud es tomar las medidas que se han anunciado. La responsabilidad es de todos y no podemos dejar en manos de unos pocos el compromiso sanitario", Darío Bustos, presidente de la Federación Sanjuanina de Básquet.

"Es muy penosa la situación sanitaria por la que estamos atravesando. El confinamiento es una medida extrema por todo lo que implica. Rezamos para que se logre el estatus sanitario para retomar las actividades que se puedan", Nancy Herrera, presidenta de la Federación Sanjuanina de Patín.