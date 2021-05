La foto de Bilardo que alegró a todo el fútbol argentino

Carlos Salvador Bilardo es un símbolo del fútbol argentino y cada aparición suya significa una alegría para los fanáticos de este deporte. Este viernes, y luego de casi un año y medio sin conocer imágenes de su estado, salió a la luz una foto que lo muestra con buen semblante. La sonrisa del ex entrenador de la selección generó tranquilidad y alivio respecto de su actualidad, luego de una extensa internación.

El Doctor recibió la visita de Miguel Ángel Lemme, quien fuera uno de los jugadores que tuvo a su cargo en aquel recordado Estudiantes de La Plata de 1982. El actual DT pasó a ver al Narigón, de 83 años, y se estrecharon en un abrazo que fue difundido por el periodista Walter Grasso en las redes sociales. Esto generó una serie de reacciones por parte de los hinchas argentinos, que dejaron una gran cantidad de mensajes de alegría por poder ver a Bilardo después de tanto tiempo y por notarlo en óptimas condiciones.

Pasó aproximadamente un año y medio desde la última vez que se publicó una foto del Narigón. En septiembre de 2019, el ex arquero Sergio Goycochea lo había visitado y había dado detalles de su salud por ese entonces. Unos meses antes, el Doctor había compartido un asado con integrantes del plantel campeón del mundo en 1986 como Oscar Ruggeri, Oscar Garré, Ricardo Giusti, Héctor Enrique, Nery Pumpido, Julio Olarticoechea y Carlos Tapia.

Las novedades respecto del estado de salud de Bilardo, que en 2017 fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa conocida como síndrome de Hakim-Adams, fueron dadas a conocer en los últimos tiempos por su hermano, Jorge. Él fue quien confirmó que el ex entrenador abandonó en noviembre pasado el recinto ubicado en la zona de Almagro en el que estaba internado.

Hoy los días los pasa en la tranquilidad de su hogar, sin saber sobre las recientes muertes de varias de las personas a las que más quiso durante su carrera. “No sabe lo de Diego (Maradona), lo de Tata (Brown), lo de (Alejandro) Sabella ni lo de (Oscar) Malbernat. ¿Para qué? ¿Para amargarlo?”, dijo Jorge en una entrevista en marzo pasado. En esa misma charla, aclaró sobre la actualidad del Narigón: “Hay momentos en que se pierde un poco, cambia las fechas, pero come, camina, se baña, siempre hay un enfermero para ayudarlo”.

Bilardo se vacunó contra el coronavirus a principios de este año. “Si era por acomodo Carlos no se vacunaba, pero como tiene más de 80 años, tenía prioridad. No se negó para nada, más siendo doctor. Se puso contento, la estaba esperando, siempre pedía por la vacuna”, contó Jorge y señaló que fue Daniela, la hija del ex DT, quien lo acompañó hasta la sede en la que lo inocularon.

Fuente: Infobae.