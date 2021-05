El fútbol sanjuanino se la juega: del River "condicionado" al ¿Boca es favorito?

"Para mí influye mucho 15 bajas en un equipo, pero Boca no la tiene fácil. River es un club que tiene muy buena base y puede poner a cualquier jugador. Obviamente Boca es muy buen equipo y tiene grandísimos jugadores", Federico Martínez, jugador de San Martín.

"Creo que más allá de ser un clásico no le dan el mismo protagonismo. River va en desventaja con chicos sin trayectoria y una presión para el arquero sin experiencia. Por su lado Boca se juega muchas cosas, porque un resultado negativo lo puede dejar al margen de un problema grande. Ojalá sea lo mejor para hoy día", Jairo Díaz, arquero de Alianza.

"Va a ser un superclásico muy atípico. Esto va a influir en los dos planteles, teniendo en cuenta que hay una eliminación directa. Pero River pierde jugadores importantes y de jerarquía. Los chicos que debuten van a jugar con motivación, y Boca va a tener que ser inteligente y usar esas falencias de River a su favor", Maximiliano Jorquera, jugador de Rivadavia.

"Es muy difícil. En esta situación la diferencia la tendría que hacer Boca, por los contagios en River. Pero son instituciones grandes que tienen jugadores para un superclásico. Pero también, ¡la presión que va a tener Boca! Ellos tienen la obligación de ganar, porque si pierden... Es muy complicado, es una situación fea. Lo mejor es que estén todos completos", Omar López Abaca, entrenador.

"Yo creo que los 15 contagios en River sí influyen porque cambia todo lo que tenía planificado el DT. Y si no me equivoco hay chicos que van a debutar, con lo que eso significa", Silvio Prieto, jugador de San Miguel de Albardón.

"Se podría decir que Boca va a enfrentar a un equipo disminuido en todas sus posibilidades, pero los partidos son partidos y son 11 contra 11, cualquier cosa puede pasar. Es obvio que Boca es favorito, ellos pierden a muchos titulares, pero al partido hay que jugarlo. Por respeto a esta contingencia que sufrió River me reservo el resultado", Nacif Farías, presidente Federación Sanjuanina de Fútbol.

"Estas bajas van a repercutir mucho en River, porque viene trabajando en la semana de acuerdo a las características de los jugadores y del rival. En ese sentido Gallardo la debe tener complicado. Pero ellos tienen más plantel y seguramente lo gana", Pedro Terrero, jugador de Alianza.

"River la tiene complicada, es un superclásico y los superclásico se juegan con lo mejor que tiene cada equipo porque ninguno quiere perder. Pero River tiene varios jugadores con experiencia. Seguramente va a ser un lindo partido para ver", Martín Arce, jugador de San Lorenzo de Ullum.

"Lo que ha pasado en River va a influir mucho en el partido. Ellos vienen trabajando con un equipo y en 48 horas tienen que improvisar otro. Pero Boca no la tiene fácil, porque si estás en River o en Boca tenés que estar preparado", Luis Pallaroni, DT de Alianza.

"Es una lástima lo que pasó. Uno siempre quiere los clásicos con todos los jugadores. Pero Boca va a tener una presión doble, porque va a jugar con un equipo suplente y la necesidad de ganarle a River. Creo que por ese lado puede estar complicado. Y River, el no contar con su equipo titular, tampoco la tiene fácil. Aún así Boca la tiene más a favor", Rubén Ceballos, jugador de Del Bono.

"Soy hincha de River y me influye hasta en el corazón. Pierde jugadores muy importantes, pero hay jugadores para disputar el superclásico. Le toca debutar a un pibe, me imagino lo que debe sentir. Va a ser una linda prueba para saber cómo está el equipo. No queda otra que apoyar y alentar", Ramón Ávila, jugador de Trinidad.