Que te quiero verde: así luce el césped del Hilario Sánchez tras el resembrado

Después de 29 días San Martín regresa a su casa, el Hilario Sánchez. Los trabajos de resembrado están en su etapa final y el equipo volverá a utilizar su cancha este mismo fin de semana, cuando enfrente a Atlético Güemes por la décima fecha de la Primera Nacional. Un trabajo a contrarreloj y que está en un 85%.

San Martín jugó su último partido en el Hilario el 18 de abril, en la goleada frente a San Telmo. Cuatro días después empezaron los trabajos para mejorar un campo que había tenido escaso descansado por un calendario alterado por el coronavirus. Máquinas, cortes, nuevas semillas y fertilización para dejar el césped hecho un billar.

Pablo Solano, ingeniero agrónomo, comentó que esta época fue ideal para la resiembra. "Como venimos con un campeonato con modificaciones, no hubo receso y no se paró en ningún momento. Entonces no tuvimos otra opción que trabajar durante el torneo", explicó el profesional, quien está en las labores junto a Pablo Núñez, de All Green S.R.L.

Durante los 21 días que la cancha estuvo ocupada, el Verdinegro disputó dos partidos de visitante y uno de local, que fue ante Santamarina en el Estadio del Bicentenario, donde perdió. Para no volver al "Gigante" de Pocito, la empresa tuvo que acelerar los trabajos en el Hilario Sánchez.

"Lo recomendable es esperar 30 días, pero apuramos los tiempos con manejos agrónomos para poder llegar al partido del domingo. Va a estar en un 85% de la condición ideal, pero con el correr de los días se alcanzará el 100%. Mientras tanto se seguirá mejorando el césped con cortes y fertilizaciones en doble turno", agregó el ingeniero.